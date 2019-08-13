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Yeni dünya rekoru için yine Salda Gölü'nü seçti

- Kariyerinin 10'uncu dünya rekorunu kırmaya hazırlanan serbest dalışçı milli sporcu Derya Can, 23 Ağustos'ta Salda Gölü'nde gerçekleştireceği deneme için memleketi Çanakkale'de antrenmanlara başladı- Milli sporcu Derya Can:"Salda Gölü'ndeki dalışta erkekler dünya rekorunu da geçerek kariyerimin 10'uncu dünya rekorunu ülkeme hediye etmek istiyorum"

13 Ağustos 2019 Salı 13:16
Yeni dünya rekoru için yine Salda Gölü'nü seçti


ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapacağı kariyerinin 10'uncu dünya rekoru denemesi için çalışmalara başladı.

Geçen sene Salda Gölü'nde 2 dakika 5 saniyede 68 metre derinliğe ulaşıp, serbest dalış dünya rekorunu kıran Can, beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen gölde, 23 Ağustos'ta yeni bir rekor denemesi gerçekleştirecek.

Memleketi Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesindeki mavi bayraklı plajda antrenmanlara başlayan Derya Can, günlük 3 saat su içi çalışması ve kumsalda ısınma hareketleriyle rekora hazırlanıyor.

Hazırlık sürecinde ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan'ın desteğini de alan milli sporcu, kendisi için plaja konulan konteyner sayesinde antrenman aralarında dinlenme imkanı buluyor.


- Derya: "Bu rekoru tekrar Salda Gölü'nde kıracağız"


Dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, AA muhabirine, spor hayatı boyunca sürekli yeni hedefler için yürüdüğünü söyledi.

Bu yolda önemli mesafeler katedip, Türkiye'nin adını dünya arenasında duyurmayı başardığını belirten Can, "En son 24 Kasım 2018'de Salda Gölü'nde bir dünya rekoru kırmıştım. Orada 68 metreye dalmıştım ve dünya rekoru kırdım kadınlarda. O zaman göl çok soğuktu, 13 dereceydi. Biz de o zaman bir karar aldık. Temmuz ya da ağustosta tekrar bir rekor denemesi yapalım istedik. Çünkü soğuk su gerçekten çok olumsuz etkiliyor. 23 Ağustos'ta tekrar bir dünya rekoru denemesi yapmaya karar verdik. Bu rekoru tekrar Salda Gölü'nde kıracağız." ifadelerini kullandı.

Can, Kepez Belediyesinin kendisinin sponsorlarından biri olduğunu, bu konuda belediye başkanı Birol Arslan'ın büyük destek verdiğini dile getirdi.

Arslan'ın plajda tahsis ettiği yerden antrenman için suya girebildiğini aktaran Can, Çanakkale'den sonra Salda'da da bir süre çalışıp rekor denemesi gerçekleştireceğini aktardı.


- "Serbest dalış zor bir spor"


Derya Can, serbest dalışın çok zor bir spor olduğunu vurguladı.

Bunun için bir triatloncu gibi antrenman yapılması gerektiğini söyleyen Can, şunları kaydetti:

"Yüzme, koşu ve bisiklet antrenmanları yapıyoruz. Şu an daha çok deniz ve koşu antrenmanlarıyla çalışmalarımı devam ettiriyorum. Bir süre sonra sadece dalış antrenmanları yapacağım. Günde en az 3-4 saat antrenmanlarım sürüyor. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Rekor denemesi yaklaştıkça da son bir hafta sadece dalışlarla ve konsantrasyon nefes tutma üzerine antrenmanlarımızı yapacağız. Rekor denemesinde, 75 metre olan erkekler rekorunu hedefledik. Bunun üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü kışın yaptığımız rekor denemesi öncesinde iki kere erkekler rekorunu antrenmanlarda geçmiştim. 77 metreye daldım ama biz 68 metreye dalmayı planladık. 23 Ağustos'ta Salda Gölü'ndeki dalışta erkekler dünya rekorunu da geçerek kariyerimin 10'uncu dünya rekorunu ülkeme hediye etmek istiyorum."


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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:16
  1. Çanakkale
  2. Derya Can
  3. Dünya Rekoru
  4. Salda Gölü
  5. Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can

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