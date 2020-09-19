Yeni dünya düzeninde helal ve tayyib bir üretime duyulan ihtiyaç

İnsanoğlu bu virüsten ne zaman kurtulabileceği bilgisine de sahip değil. Basit bir koronavirüs musibeti bütün dünya insanlığını esir almış. Sokağa çıkmaya korkuyor. Çıkmak zorunda kalanlar ise tedirgin. Can korkusu sardı insanları. Allah’ım ne hale geldik... Şükrü eda edilmeyen nimetler bir bir elimizden alınıyor. Zorlanarak gittik camilere, cumalardan kaçtık, cemaatten uzak durduk, bilemedik kıymetini, hakkıyla şükrünü eda edemedik. Turist gibi gittik Kâbe’ye, tavaftan çok boy boy Kâbe ile resimler çekildik. Efendimizin (sav) huzurunda saygısızlıklar yaptık. Sandık ki bu devran hep böyle sürüp gidecek. Rabbimiz alt üst etti bizleri. Musâfaha etmeye hasret kalacağımız gelir miydi aklımıza? Vallahi tarihi bir ibrettir bunlar unutmamamız gereken. Peki, bu gidiş nereye? Önce Allah(cc)’a, Kur’an’a, İslam’a dönme kararını almalıyız. Sonra tüketici olarak, üretici olarak, dağıtıcı, marketçi olarak bir araya gelip her gün sorgulamadan yuttuğumuz lokmaların helalleştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmeliyiz.

Bütün üretim kaynaklarını, bütün üretim proses ve teknolojilerini yeniden dizayn etmekle mükellef olmalıdırlar. Tohumdan embriyoya, çiftlikten sofraya kadar devam edecek sürecin her adımının Helal damgası ile kontrolden geçmesi kaçınılmazdır. Bugün insanlık, tarihinde görülmemiş büyük bir bozgunculuğun tehdidi altındadır. İnsanlık bu felaketin farkına varmaya başlamıştır. Ancak bu felaketin altından İslamsız kurtulma ihtimali muhaldir. Bütün insanlığın helal ve sağlıklı yaşam tarzının garantisi ancak embriyondan, tohuma kadar helal ve tayyib standardının uygulanması ile sağlanabilecektir. Allah’ın (c.c.) tüm insanlara hitap eden son Kitabındaki ayet de bu gerçeği açıkça ilan etmektedir. “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan şeylerin helal ve tayyib olanlarından yiyin. Şeytanın adamlarına uymayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır.” (Bakara, 168)

GİMDES işte ihtiyacımız olan bu Helal ve Tayyib yaşam sistemimize kavuşmamız yolunda uygulamalı bir hizmeti 15 senedir, sunmaya çalışmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında takriben 500 firmanın 15 bin çeşit ürününü helal sertifikalı olarak takibini yapmaktadır. Korkmayın, endişelenmeyin çünkü Allah (cc) diyor ki; “Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz.” (Ali İmran, 139) Kendimize gelelim. Gece gündüz Mevla’mızdan af dileyip, istiğfar edelim. Bol bol sadaka verelim. Bu mübarek ayların günlerin gecelerin hürmetine el açıp yalvaralım. Nankörlük ettik ya Rabbi. Dersimizi aldık. Bizi Kâbe’den, camiden, medreseden mahrum bırakma ya Rabbi. Bu imtihanları iman ile atlatmayı nasip et Rabbimiz...