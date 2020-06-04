Yeni dünya düzeni beklentisi doğru bir yaklaşım mı? Prof. Dr. Bilal Sambur'dan önemli açıklamalar

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Sambur, yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu oldu.

Gazeteci Mehmet Özmen sordu, Prof. Dr. Bilal Sambur cevapladı.

Sambur, Batı'da artan ırkçı terörün arka planı, yeni dünya düzeni beklentisi, Barış Çakan'ın öldürülmesi ve CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"ABD'deki siyahilerin İslam'a bakış açıları nasıl?" sorusunu cevaplayan Prof. Dr. Sambur, "ABD'de siyahiler arasında çok ciddi bir Müslüman nüfus var. Bu Müslümanların bir takım dini kurumları var, camileri var, dini merkezleri var, kültürel merkezleri var. Bunlar için en cazip olan taraf, İslam'ın ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı yapmadan bütün insanları, bütün Adem'in çocuklarını bir tarağın dişleri gibi eşit kabul etmesi. Hz. Peygamberin (sav), Arap'ın Acem'e, siyahın beyaza üstünlüğü olmadığı şeklindeki o evrensel mesajı bu noktada vurgulamamız gerekiyor." diye konuştu.

'Yeni dünya düzeni beklentisi doğru bir yaklaşım mı?'

Yeni dünya düzeni beklentisine ilişkin açıklama yapan Sambur, bunun Kovid-19 pandemisi salgını sürecinde aldığımız derslere bağlı olduğunu söyledi. Sambur, "Eğer dersler çıkarılırsa belki yeni dünya düzeni beklentisini tartışmamız anlamlı olabilir." ifadelerini kullandı.