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Siyaset Yeni dostlar bir araya geldi! El ele verip Erdoğan'ı hedef aldılar
Siyaset

Yeni dostlar bir araya geldi! El ele verip Erdoğan'ı hedef aldılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs salgınına yönelik söylediği, “Gerçek mümin, musibetler karşısında, 'Kahrın da hoş, lütfun da hoş' diyerek acıyı bal eyleyendir” sözlerini çarpıtarak skandal açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:48:00 -
Yeni dostlar bir araya geldi! El ele verip Erdoğan'ı hedef aldılar

Geçtiğimiz günlerde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir müminin görevinin varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmek olduğunu hatırlatarak, “Gerçek mümin, musibetler karşısında, 'Kahrın da hoş, lütfun da hoş' diyerek acıyı bal eyleyendir. Kur'an-ı Kerim bizlere 'Her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın' olduğunu müjdeliyor. Nitekim koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz sıkıntılı dönemde, millet olarak, Rabb'imizin birçok müjdesine mazhar olduk.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kur’an-ı Kerim’den örnek vererek söylediği bu sözleri, yalanı meşru gören muhalefeti harekete geçirdi.

AK Parti’den ayrılarak muhalefet trenine binen DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı basın açıklamasında, Erdoğan’ın bu sözlerini çarpıttı.

Ali Babacan, “Hükümetlerin görevi, vatandaşlarımızdan yokluk karşısında sabretmesini istemek değil, mümkün olduğunca en yüksek refah sevisini sunmaktır. Bunu yapamayıp da yokluğa karşı sabredin diye nasihatte bulunmak bir hükümetin görevi değildir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ise, “Mümin alçakgönüllüdür. Mümin kul hakkı yemez. Mümin, bu ülkede yatağa aç giren çocuklar var ise Saray’da oturmaz. Bir insanın söylemiyle eyleminin örtüşmesi gerekiyor. Söylemi farklı yaşam tarzı farklıysa orada riya vardır, ikiyüzlülük vardır. Dolayısıyla Erdoğan’ın söylemlerinin ciddiye alınacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

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