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Ekonomi Yeni döneme kapı aralanıyor! Bu sektörde rekor teşvik var
Ekonomi

Yeni döneme kapı aralanıyor! Bu sektörde rekor teşvik var

Yeniakit Publisher
2023-12-30 14:28:00 - 2023-12-30 14:28:16
Yeni döneme kapı aralanıyor! Bu sektörde rekor teşvik var

Yeni yıl ile beraber rekor kırması beklenen sağlık turizmi; Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB öncülüğünde yürütülen teşviklerle, daha fazla turist çekilmesi ve gelir elde edilmesi ile yeni bir döneme geçiş yapılacağına işaret ediyor.

Türkiye'nin 2023 turizm geliri hedefi 56 milyar dolara ulaştı. Sağlık turizminin gelişmeye en açık alan olması ve daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizen finans uzmanları, 2024’te rakamların yeni bir ivme kazanacağını söylüyor.

Yeni döneme kapı aralıyor

Sağlık turizmi; ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kalitesi, deneyimli sağlık profesyonelleri ve son teknoloji tıbbi altyapısı ile tanınırken, daha fazla uluslararası hastaya ulaşmayı hedefleyerek yeni bir dönemin kapılarını aralamaya devam ediyor. Sağlık turizmi yapmak isteyen ama yeterli sermaye bulamayan girişimciler ise istihdam sağlayabilmek için, devlet destekli hibelere başvurma ihtiyacı duyuyor.

2024 teşviklerinde rakor

Yeni yıl ile beraber rekor kırması beklenen sağlık turizmi; Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB öncülüğünde yürütülen teşviklerle, daha fazla turist çekilmesi ve gelir elde edilmesi ile yeni bir döneme geçiş yapılacağına işaret ediyor. Sağlık hizmeti almak üzere Türkiye’ye gelen turistler tarafından en çok tercih edilen branşlar ise; saç ekimi, estetik, kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek tedavisi olarak öne çıkıyor.

Doğru teşvikler ile şirketlerin, istihdam ve ihracatlarını arttırabileceklerine dikkat çeken Finansal Yönetim Danışmanı Bikem İnce İnanç: ‘ 2023 yılında sağlık turizmi faaliyeti gösteren bir aracı kuruluşun alabileceği farklı gider kalemlerindeki toplam destek tutarı yaklaşık 48.000.000 TL. Bu desteklerin tamamı hibe olarak veriliyor. 2024 yılında sağlık turizmi alanındaki hedefler ve beklentiler yüksek olduğundan, yeni yılla birlikte bu destek tutarlarının artacağını söyleyebiliriz" dedi.

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Yorumlar

Sayın Bakanım

Güven ama kontrol et kendin beytul mal vebali senin boynuna, kimler.devamli alıyor tesbit et ki bazıları neden prodüsür eksik diye ulaşamıyormu yoksa engelleniyormu bizzati muracaat edip red olanları incelermisiniz artık. 
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