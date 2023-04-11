Yeni dönemde Petrol, doğalgaz fiyatları yükselişte: Gündemi yeniden altüst etti! Avrupa'da son durum...

Ham petrol fiyatları OPEC+'nın üretim kesintisi haberinin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

Petrol fiyatları güne yükselişle başladı.

Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 80 doları aştı.

Petrol fiyatları Mart ayında gördüğü dip seviyenin ardından bankacılık krizinin atlatıldığına dair iyimserlik, ABD'de petrol stoklarının 15 ayon zirvesine çıkmıştı.

Mizugo BANK Asya Stratejisti Vishnu Varathan petroldeki yükselişin temkinli risk iştahının bir yansıması olduğunu söyledi.

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Mayıs vadeli ABD tipi ham petrol bugün yüzde 1 artışla 80,50 dolardan, Haziran vadeli Brent petrol ise yüzde 0,9 artışla 84,92 dolardan işlem görüyor.

ABD'de bugün açıklanacak ve petrolde kısa vadeli görünümü yansıtan enerji verisi izlenecek. Haftanın devamında da Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıklayacağı ve OPEC'+nın üretim kesintisinin ardından arz talep dengesini gösteren veri de yakından takip edilecek.

Avrupa'da vadeli doğalgaz fiyatları gelecek kış için de endişe duyulduğunu gösteriyor

Avrupa'da doğalgaz fiyatları hava sıcaklıklarının yeniden artışa geçmesi ile bir miktar gerilerken, uzun vadeli kontratlarda ise fiyat yükseldi.

Uzun vadeli kontratlardaki yukarı hareket, kış sezonunun tatmin edici doğalgaz stokları ile tamamlanmasına rağmen gelecek kış yine sıkıntı yaşanacağı endişelerinin hala devam ettiğini gösterdi.

Mayıs teslimi doğalgaz fiyatı yüzde 0,23 kayıpla 43,15 euro/MWh seviyesinden işlem görürken, Haziran vade için fiyat yüzde 0,16 düşüşle 44,03 euro seviyesinde.

Uzun vadeli kontratlarda, 2023 üçüncü çeyrek için fiyat yüzde 1,1 ve 2024 ilk çeyrek için yüzde 0,5 arttı.

Son dakika haberi: Kazakistan'da bazı petrol ürünlerine ihracat yasağı

Konuya dair Kazakistan Enerji Bakanlığının yayımladığı kararnamede, "Kazakistan topraklarından Avrasya Ekonomik Birliğinin gümrük bölgesi dışında bazı petrol ürünlerinin ihracatına 31 Aralık 2024 tarihine kadar yasak getirildi." denildi.

İç pazarda açığı önlemek için uçak yakıtı, motorin, gaz yağları ve bitüm gibi bazı petrol ürünleri ülkeden çıkarılamayacak. (İLKHA)