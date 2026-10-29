Gece bu saatten sonra çamaşır makinesi çalıştıranlara ceza geliyor!
Türkiye’de gece saatlerinde çamaşır makinesi gibi gürültü çıkaran cihazların kullanılması, komşular arasında şikâyetlere neden olabiliyor. Saat 22.00’den sonra oluşan gürültü nedeniyle yapılan şikâyetlerin idari yaptırımlara yol açabileceği belirtilirken, para cezasının 15 bin liraya ulaşabildiği iddia ediliyor. Apartman ve sitelerde en sık karşılaşılan sorunların başında işten geldikten sonra gece geç saatlerde çalıştırılan çamaşır makinesi oluyor. Pek çok kişi kendi evinde istediği saatte ev işi yapabileceğini düşünse de gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da yasalar, dinlenme saatlerindeki gürültüyü son derece katı kurallarla sınırlıyor.