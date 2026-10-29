Gece bu saatten sonra çamaşır makinesi çalıştıranlara ceza geliyor!

HEM EV SAHİBİNİ HEM KİRACIYI İLGİLENDİRİYOR Türkiye'de doğrudan ‘gece çamaşır makinesi çalıştırmak yasaktır’ şeklinde tek maddelik bir ceza kanunu olmasa bile Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında hem ev sahiplerini hem de kiracıları kapsayan yasal yükümlülük bulunuyor. Apartman veya site yönetim planında "Saat 22.00 veya 23.00'ten sonra gürültülü ev aleti çalıştırılamaz" maddesi bulunuyorsa, bu kural bina içindeki herkes için mahkeme kararı niteliğinde bağlayıcı oluyor.