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Yeni dönem başlıyor! Bundan sonra hepsi elektronik ortamda yapılacak

PTT tarafından oluşturulan yeni sistemle birlikte tebligat işlemleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik yolla yapılacak.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:41
Yeni dönem başlıyor! Bundan sonra hepsi elektronik ortamda yapılacak

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından oluşturulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) göre, tebligat işlemleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik yolla yapılacak.

Değişikliğe göre, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler, arabulucular ve bilirkişiler gibi kanun kapsamında yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere de tebligatları elektronik yolla yapılması şartı getirildi.

e-Devlet üzerinden giriş yapılabilecek

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ise isteğe bağlı olarak elektronik tebligat adreslerini 1 Ocak 2019'dan sonra internet üzerinden çevrimiçi başvuruyla ya da PTT merkezlerinden alabilecek. e-Devlet kullanıcısı olan gerçek kişiler, sağlanacak entegrasyon ile UETS hesaplarına da giriş yapabilecek.

Ücretsiz olarak verilecek elektronik tebligat adresleri, PTT, Elektronik Tebligat Yönetmeliği doğrultusunda UETS üzerinden sunacağı ek arşiv alanı, SMS bildirimi gibi ilave hizmetlerden ücret talep edebilecek.

Yeni tebligat adresi gerekecek

Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminin devreye alınmasıyla birlikte mevcut Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden e-Tebligat hizmeti verilmeyecek. Bu nedenle, UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi alınması gerekecek. UETS ile sadece tebligat iletileri gönderileceğinden, kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda yapacakları yazışmalar,  KEP sistemi üzerinden gerçekleştirilmeye devam edecek.

Sistemdeki adrese ulaştırılan tebligat, alıcı tarafından açılmamış olsa dahi beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. UETS sayesinde elektronik tebligatlar değiştirilemez ve inkar edilemez yasal kanıt niteliği taşıyacak. Kişisel veriler korunacak ve bilgi güvenliği garanti altına alınacak. Ayrıca, kağıt kullanımının ortadan kalkmasıyla çevrenin korunmasına katkı sağlanacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:41
  1. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)
  2. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)
  3. e-Tebligat hizmeti

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