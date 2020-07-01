Yeni dönem başkanı Almanya

Üyeler arasında bu konuda net bir kriter anlaşmasına varılmamış olunsa da AB başkanlığını bu hafta devralacak olan Almanya’nın tavrının önemli olduğu belirtiliyor. Almanya için vatandaşlarının gitmeyi planladığı ülkelerdeki ‘yeni vaka’ sayıları verilecek kararda en önemli kriterlerden birisi olarak görülmekte. Nitekim Almanya’nın Covid-19 krizindeki en yetkili otoritesi Robert Koch Instute (RKI), risk sınıflandırmasında bir ülkenin ’güvenli’ kategorisinde yer alması için son 7 gün içindeki yeni vaka sayısının 100 bin nüfusa oranla en fazla 50 olması gerektiğini aktarıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun RKI yöneticileriyle de bir araya gelmesi ihtimali de söz konusu.