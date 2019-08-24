Yeni doğan bebekler günde kaç kez dışkılar?

Kısa bir süre önce anne ve baba olan kişiler bebeklerinin her şeylerini merak eder. Bir anne bebeğinin karnının doyup doymadığı kadar sindirim sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını da düşünür durur. Özellikle ilk zamanlar bebeklerin kaç kez dışkılayacağı anneleri fazlasıyla kaygılandırır. Peki, yeni doğan bebekler gerçekten günde kaç kez dışkılar?

İlk dışkı nasıl olmalı?

Bebek dünyaya merhaba dedikten kısa bir süre sonra ilk kez dışkılar. Bu dışkı siyah ya da yeşil tonlardadır. Ebeveyn olarak bu tablodan korkmanıza gerek yok. Bebeğin dışkısı günden güne normal rengini alacaktır.

Günde kaç kez dışkılarlar?

Bebeğiniz anne sütü alıyorsa sindirim sistemi daha hareketlidir. Bu nedenle bebeğinizin günde 3-4 kez dışkılaması son derece doğaldır. Şayet bebeğiniz formül mama içiyorsa sindirim sistemi daha yavaş çalışabilir. Bu doğrultuda evladınızın günde bir kez dışkılaması da son derece normaldir.

Ne zaman endişe edilmeli?

İlk kez anne-baba olanlar bebeklerinin her hareketine fazlasıyla özen gösterir. Şayet bebeğiniz sıvı şekilde günde üç defadan fazla dışkıladıysa mutlaka bir uzmandan yardım almanız gerekebilir.