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Yeni doğan bebeğin gelişim özellikleri

Yeni doğan bebeğin özelliklerini sizler için derledik...

27 Kasım 2018 Salı 15:54
Yeni doğan bebeğin gelişim özellikleri

Yeni doğan bebek genelde, hafif kasılma (fleksion) halindedir. El ve ayak parmakları ve tüm eklemler kendi üzerlerine kapanmış, baş bir tarafa dönük gibidir. Bu durum birkaç hafta sürer.

Sağlıklı yeni doğan, uyanık hâlde etrafı devamlı tekmeler. Yüzüstü yattığında bacaklarını büker, elleri ise yüzüne yakın, yumuk hâldedir. Tabanına dokunulduğunda, vücut hafif öne atılır ve bir tarafa dönük olan baş yön değiştirir.

Yeni doğan bebek oturamaz. Yeni doğan bebeğin ayak tabanına dokunulduğunda ayak düzleşir, öteki ayağın, diz ekleminden büküldüğü görülür. Koltuk altlarından tutulup ayakları yere dokundurulduğunda, adım atma hareketleri yapar.

Avuç içi yumuktur. Parmakla dokunulduğunda, birkaç saniye için sıkıca kapanır.

Kuvvetli ışık ve sesten etkilenir. Gözler kırpıştırılır, alın kırışır. Kolları hızla açarak ağlamaya başlar. Yeni doğan bebek, hemen etrafla ilişki kurmaya başlar. Soğuk-sıcak, yumuşak-sert gibi deri uyarılarını hisseder.

Anne kucağına aldığında, kendini mutlu hisseder.Sakinleşir. Huysuzluğu olursa açlık, sancı ve altının kirlenmesi düşünülür.

Yeni doğan bebekte gürültülü ağlama, konuşma yeteneğinin ilk belirtileridir. Bebek her hoşlanmadığı olaya, ağlamakla cevap verir.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:54
  1. Yeni doğan bebek
  2. Yeni doğan bebek özellikleri

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