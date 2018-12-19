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Yeni diyaliz hastasına notlar

Diyaliz hastasının, diyalizin ne olduğu hakkındaki bilgileri ya hiç yoktur veya yeterli değildir.

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:42
Yeni diyaliz hastasına notlar

İnsan bilmediği şeyden özellikle hayatını etkileyecekse gayet tabii ürker, korkar. Bundan kurtulmak zaman alır. Bu zamanı kısaltabilmek için size bazı ipuçları veriyoruz.

1. Diyaliz tedavisine başlamak dünyanın sonu değil. Hayattan böyle de zevk alabilirsiniz.

2. Eğer daha önceleri fizikî güç isteyen bir iş yapıyorsanız, artık daha çabuk yorulacaksınız. Diyalizle bunun üstesinden kısmen geleceksiniz.

3. İşiniz fikir çalışması île ilgiliyse, unutmayın kafanız ölmüş değil yalnızca böbrekleriniz kafi çalışmadığı için diyalize giriyorsunuz. İşinize devam.

4. Çalışmayan sizi bu duruma getiren organınız böbrekler hakkında mutlaka bilgi sahibi olun. Böbrek nedir, nerede bulunur, ne iş yapar, hastalıkları nedir ve sizin böbreğinizin hastalığı nedir.

5. Böbreğinizi ve hastalığınızı öğrenmeyi makineyi de öğrenmeyi katın.

6. Makine randevularınızı ilgili ile ayarlayın ve randevularınıza uyun

7. Kendiniz hakkında doktor ve hemşirelerden bilgi alın, tansiyonunuzu sorun, laboratuar bulgularınızı öğrenin.

8. Size verilen ilacın ne olduğunu, niçin verildiğini, yan etkilerini öğrenin.

9. Üzülmektense önlem almak daha iyidir. Bütün ilaçlarınızın adlarını öğrenin. Bunlara “boncuk” veya “mavili” gibi adlar takmayın.

10. Evinizde iyi bir tartı bulundurun. Kilonuzu size söylendiği gibi koruyun.

11. Diyetinize çok önem verin. Bilmediğiniz bir yiyeceğin size iyi mi yoksa zararlı mı olduğunu mutlaka sorup öğrenin.

12. Aylık yapılan rutin laboratuar tetkiklerinizi öğrenin . Tahlillerin ne anlama geldiğini ve ne tedbir alınması gerektiğini doktor ve diyetisyeninize danışın

13. Diyalizde genel bilgilerin yanında size özel bilgiler de vardır. Her hastanın kuru kilosu, diyeti, diyaliz seans sayı ve zamanı aynı değildir. Size özel diyaliz tedavisinin oturması biraz deneme- yanılma ile yapıldığından zaman alır.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:50
  1. diyaliz
  2. diyaliz hastalığı

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