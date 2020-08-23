İSTANBUL (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kendisine verilen görevleri bugüne kadar Karadeniz'de, Ege'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de icra ettiği gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yerine getireceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.

Orgeneral Yaşar Güler, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde, Deniz Kuvvetlerinin kara suların yanı sıra Atlantik'ten Büyük Okyanus'a kadar şanlı Türk bayrağını şerefle dalgalandırıp, her coğrafyada etkin hareket icra ederek yüce ulusun gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Yeni sistemlerin Türk donanmasının gücüne güç katacağına değinen Güler, şöyle konuştu:

"Bugün yüzde 70 yerlilik oranına ulaşarak üretilen milli sistem ve cihazlarla donatılmış dalgıç botları son derece riskli olan ve detaylı planlama gerektiren dalış operasyonlarını icra edecek personelimizin eğitim seviyesinin ve dalış emniyetinin her daim yüksek tutulmasını sağlayacak, devriye botlarımız deniz üstlerinin ve kritik tesislerin denizden güvenliğinin sağlanmasına önemli katkıda bulunacak, SAT botlarımız da SAT timlerimizin harekat sahasına intikal ve geri intikaliyle bu timlere ateş desteği sağlamak maksadıyla icra edilecek faaliyetlere katkı sağlayacaklardır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın en modern silah ve vasıtalarını öz kaynaklarla inşa edip denizcilikte en üstün eğitim seviyesine ulaşarak kendisine verilen görevleri bugüne kadar Karadeniz'de, Ege'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de icra ettiği gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yerine getireceğine ve denizlerdeki tüm hak ve menfaatlerini koruyarak atalarımızdan aldığımız şerefli sancağı daha da yükseklere taşıcağına olan inancımız tamdır."

- "Tasarımı yerli olan botlarımız Türk Loydu tarafından klaslanmıştır"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de yapımı tamamlanan Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botları, yeni SAT Botları ve Süratli Devriye Botlarının Deniz Kuvvetlerine ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Savunma Sanayii Başkanlığının ana yüklenici firmalarından KOBİ'lere kadar 1500'e yakın şirketin, araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin katılımını sağlayan, Türkiye'nin bu alanda üretim gücünü bir araya getiren ve aynı amaç için seferber eden bir yapıya dönüştüğünü belirten Demir, bu yapının en güzel örneklerinden birinin askeri tersanenin yanında özel sektör tersanelerinin gerçekleştirdiği gemi inşa projelerinde görüldüğünü ifade etti.

Savunma sanayisinin özel sektör yeteneklerinin ileri noktada olduğu ve ticari rekabetin geliştiği alanların başında deniz araçları sektörü ve askeri gemi inşa faaliyetlerinin geldiğini kaydeden Demir, şunları söyledi:

"MİLGEM ve Yeni Tip Denizaltı gibi bugüne kadar askeri tersanelerde yürüyen projelerimiz dışında; Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, Denizde İkmal ve Muharebe Destek Gemisi, Amfibi Çıkarma Gemileri, Karakol Botları, Yardımcı Gemiler, Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis, Sahil Güvenlik Gemileri ve botları gibi projelerimizin büyük çoğunluğu özel sektör tersanelerimizde veya askeri tersanemizde yürütülmektedir.

Projelerimiz, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve ilgili kamu kurumlarımızın desteğiyle, özel tersaneler ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri tersanelerimizin yükleniciliğinde, alt yüklenici şirketler, KOBİ'ler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle geniş bir işsbirliği ağı sayesinde hayata geçmektedir."

Bugüne kadar çeşitli tiplerdeki deniz araçlarını Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü gibi kurumlara teslim ettiklerine vurgu yapan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muharip güçten destek unsurlarına, arama ve kurtarmadan düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadeleye, karakol ve devriyeden maden kaynaklarını aramaya kadar geniş bir yelpazede projelerimizi geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün teslimatını yaptığımız, tasarımı yerli olan botlarımız milli klaslama ve uygunluk değerlendirme kuruluşu olan Türk Loydu tarafından klaslanmış, inşa malzeme ve hizmetlerinin yanı sıra entegre edilen sistemlerin büyük bölümü yurt içinden sağlanmış ve entegre edilmiştir. Türk sanayisinin imkan ve kabiliyetleri de projelerimizde etkin bir şekilde değerlendirmek bizim için memnuniyet vericidir. Ayrıca sanayi-üniversite-KOBİ iş birliğine de güzel bir örnek teşkil etmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği "Savunma Sanayiinde Tam Bağımsız Türkiye" hedefindeki kararlılık neticesinde, bugün yerli sanayi firmalarının dünyada eşi benzeri çok az bulunan gemileri rekabetçi maliyetlerle gerçekleştirecek imkan ve kabiliyete ulaştığına dikkati çeken Demir, "Her bir projemizde sahadan sağlanan geri bildirimler, bundan sonraki yeni projelerimizde daha gelişmiş ürünlerin ve rol paylaşımlarının kurgulanması açısından önemlidir." dedi.

DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Kaptanoğlu ile Yonca Onuk Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Yılmaztürk de konuşmalarında sistemin önemi ve özelliklerini anlattı.

Konuşmaların ardından Türk Savunma Sanayii Deniz Projeleri filmi izlettirildi.