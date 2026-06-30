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Yaşam Uzungöl’de ay ışığı büyüledi! Çilek Dolunayı geceyi masala çevirdi
Yaşam

Uzungöl’de ay ışığı büyüledi! Çilek Dolunayı geceyi masala çevirdi

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de Çilek Dolunayı etkileyici görüntüler oluşturdu.

Trabzon’da Uzungöl, Çilek Dolunayı ile unutulmaz görüntülere sahne oldu.

 

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl, bu kez doğasıyla olduğu kadar gökyüzünde oluşan eşsiz manzarayla da ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı. Yaz mevsiminin en dikkat çekici gök olaylarından biri olan "Çilek Dolunayı", Uzungöl'ün yemyeşil dağları ve göl manzarasıyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

 

Akşam saatlerinde yükselen dolunay, göl yüzeyine yansıyan ışığıyla görsel bir şölen sundu. Gökyüzünün sıcak tonlara bürünen dolunay, çevredeki çam ağaçları ile bütünleşerek güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Gökyüzünde nadir güzellik! Mavi Dolunay böyle görüntülendi
Gökyüzünde nadir güzellik! Mavi Dolunay böyle görüntülendi

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Gökyüzünde nadir güzellik! Mavi Dolunay böyle görüntülendi

Kırıkkale semalarında dolunay görüntülendi
Kırıkkale semalarında dolunay görüntülendi

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Kırıkkale semalarında dolunay görüntülendi

Çorum semalarında etkileyen dolunay manzarası
Çorum semalarında etkileyen dolunay manzarası

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İstanbul’da dolunay bir başka güzel
İstanbul’da dolunay bir başka güzel

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İstanbul’da dolunay bir başka güzel

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