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Aktüel Yeni Delhi'deki bir Kovid-19 hastanesinde sağlık çalışanları greve gitti
Aktüel

Yeni Delhi'deki bir Kovid-19 hastanesinde sağlık çalışanları greve gitti

Yeniakit Publisher
2020-10-06 23:23:21 -
Yeni Delhi'deki bir Kovid-19 hastanesinde sağlık çalışanları greve gitti

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastanesinde maaşları ödenmeyen sağlık çalışanları süresiz grev başlattı.

Ülke basınındaki habere göre, Hindu Rao Hastanesindeki doktorlar ve sağlık personeli, haziran ayından bu yana maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle bugünden itibaren süresiz greve gitti.

Yerleşik Doktorlar Derneği Başkanı Dr. Abhimanyu Sardana, AA muhabirine yaptığı konuşmada, zihinsel ve fiziksel sağlıklarına zarar veren stresli koşullarda uzun saatler çalıştıklarını, ancak hazirandan beri maaşlarını almadıklarını ve hastanedeki 1500 çalışandan en az 800'ünün süresiz greve gittiğini doğruladı.

Sardana, maaşlarını almalarının en temel hakları olduğunu vurgulayarak, "Bu gecikmeler devam edemez" ifadesini kullandı.

Yerleşik Doktorlar Derneği, eyalet başbakanı ve sağlık bakanına, Hindu Rao Hastanesindeki durumu kınayan bir mektup gönderdi.

Maaş ödemeleriyle ilgili benzeri durumlara maruz bırakılan başkentteki diğer Kovid-19 hastalarının tedavisi kullanılan hastanelerindeki sağlık personelinin greve gidecekleri duyurusunda bulundukları belirtiliyor.

Karnataka eyaletinde yaklaşık 5 bin doktor da geçen hafta daha iyi bir maaş politikası talebiyle greve gitmişti.

Başkent yönetimi, son zamanlarda sağlık çalışanlarının grev ve protestolarının artmasının arından 4 Ekim'de sağlık hizmetleriyle ilgili "greve gitmeyi, iş birliğinden kaçınmayı, itaatsizlik veya işin reddini" yasaklayan bir emir yayımlamıştı.

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