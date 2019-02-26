Yeni Çağ'dan hükümete algı operasyonu!

İYİ Parti'nin sözcülüğünü yapan Yeni Çağ gazetesi, hükümet aleyhine, toplumu yanıltmaya yönelik haberler yapmaya devam ediyor. Gazete, Hindistan'da meydana gelen 'Hükümeti eleştiren akademisyen işinden oldu' başlıklı haberi, Türkiye'de gerçekleşmiş gibi gösterdi.

Olay Hindistan'da geçiyor

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gelişmeleri değerlendiren akademisyen Madhumita Ray, Hindistan’ın savaşa girmemesini söylediği için işinden oldu. Hindistan’da bir üniversitenin araştırma görevlisi ‘’Hindistan, Pakistan’la savaşa girmemeli’’ dediği için işinden oldu. Emekli bir Albay ile birlikte katıldığı haber programının yayınlanmasından iki gün sonra KITT disiplin kuruluna çağrılan Ray’ın istifa etmesi istendi. Ray, ‘’Kısıtlanmış ifade özgürlüğü yerine özgürlüğümü seçtim’’ diyerek istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Algı operasyonu yaptı

Yeni Çağ gazetesinin sitesinde bulunan haberin başlığını 'Hükümeti eleştiren akademisyen işinden oldu' olarak gören birçok kişi, habere tıklayınca farklı bir manzarayla karşılaştı. Haber ilk etapta Türkiye'de yaşanmış gibi görülse de aslında olay Hindistan'da meydana geliyor. Yeni Çağ'ın toplumu yanıltıcı bu habercilik anlayışı ve hükümet aleyhinde yürüttüğü algı operasyonu, sosyal medyada tepkilere neden oldu.