Yeni bir zehir saçan peydah oldu! Haydar Dümen öldü, Esra Ezmeci geldi

Yıllarca cinsellik üzerinden sözde ilişki dersi vererek toplum ahlakını bozan Haydar Dümen’in hayatını kaybetmesinin ardından yerine yeni isimler talip olmaya başladı. Son günlerde sosyal medya hesabı üzerinden gelen sözde soruları cevaplayan psikolog Esra Ezmeci, Haydar Dümen'i aratmayacağa benziyor.

Haydar Dümen'in yerine mi talip?

FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılan psikolog Esra Ezmeci, son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki çekiyor. Takipçilerinin özel hayatlarına dair itiraflar yaptığını iddia edip bu soruları yayınlayarak cevaplayan Ezmeci, adeta topluma zehir saçmaya başladı. Birbirinden rezil birçok soruyu sosyal medya hesabından yayınlayan Ezmeci, bu paylaşımlarıyla 'Haydar Dümen'in yerini mi almaya çalışıyor?' sorularını akıllara getirdi.

"Kocamın kadınsı hareketleri var"

Ezmeci son rezil paylaşımında "Kocamın kadınsı hareketleri var. Erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm. Ne yapmalıyım? Çocuklar var" sorusunu paylaştı. Soruya yanıt olarak ise Ezmeci, "Önce eşinizle konuşun. Mutlaka psikolojik desteğe yönlendirin." cevabını verdi.

Ezmeci, yine geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "2 ay önce doğum yaptım. Gece uyurken kocam sütümü emmiş, bebeğe kalmadı dedim ve kavga çıktı" demesi üzerine de "Başka içecek bir şey bulamadı herhalde. Bunu niye yaptığını sorun ve bunun sizi rahatsız ettiğini söyleyin" ifadelerini kullanmıştı.

Ezmeci, diğer bir paylaşımda ise "Görümcem ile ilişkim var. Oğlum gördü ve 'beni aranıza almazsanız herkese söylerim' diyerek tehdit ediyor" skandalı yer almıştı.