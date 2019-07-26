‘Yeni Bir Nefes’ meyvesini verdi!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Kırşehir’de bulunan Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu’nda uygulamada olan “Yeni Bir Nefes Projesi”nin, Kırşehir Valiliği tarafından Mayıs ayında kaldırılmasına, Akit aracılığıyla karşı çıkan velilerin tepkisinin, Bursluluk Sınavının (İKOBS) açıklanmasıyla ne kadar yerinde olduğu anlaşıldı.

Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Yıldız, Bursluluk Sınavında (İOKBS) 500 tam puan alarak Türkiye 1.si olurken, okuldan 42 öğrencinin katıldığı sınavı 26 öğrenci de kazandı. Yüzde 60 başarı gösteren okul öğrencilerinden LGS’den de aynı başarıyı göstermeleri bekleniyor.

Bu başarı sürsün

Akit aracılığıyla proje değişikliğine karşı çıkan veliler, bu başarının okulda uygulanan “Yeni Bir Nefes” projesi sayesinde olduğunu ifade ediyor. Veliler, başarıların devam edebilmesi için iptal edilen projenin bir an önce tam anlamıyla iade edilmesini istiyor. FETÖ’den geçen okulu kısa zaman da başarıya taşıyan “YENİ BİR NEFES” projesi, valilik tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden uygulamadan kaldırılmıştı. Akit’in ısrarlı haberleri ve velilerin tepkileriyle valilik kaldırdığı projeye benzer bir projeyle dönemi kapatmıştı. Öte yandan eğitim öğretim dönemi başlamadan projenin iade edilmesi ile, öğrenci ve velilerin kaygıları son bulacak gibi gözüküyor.