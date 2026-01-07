Yeni bir infaz ve af düzenlemesi var mı? Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda bir süredir kasıtlı olarak gündeme getirilen infaz düzenlemesi ve af iddialarıyla ilgili tartışmalara en yetkili ağızdan son verdi. Hazırlıkları süren 12. Yargı Paketi’ne ilişkin detayları paylaşan Bakan Tunç, yeni paketin suçluları sokağa salmaya yönelik değil, yargı sistemini daha etkin ve hızlı hale getirmeye yönelik olduğunu vurguladı. Suçla mücadelede kararlılık mesajı veren Tunç, adaletin tecellisi için uygulamaların güçlendirileceğini belirtti.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada 12. Yargı Paketi’nin içeriğine dair net çizgiler çizdi. Paketin temel odak noktasının yargı uygulamalarının verimliliğini artırmak olduğunu ifade eden Tunç, "İnfaz sisteminde bir değişiklik planımız yok. Amacımız, yargı süreçlerini daha etkin bir yapıya kavuşturmaktır" dedi.

