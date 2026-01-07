  • İSTANBUL
Gündem Yeni bir infaz ve af düzenlemesi var mı? Bakan Tunç açıkladı
Gündem

Yeni bir infaz ve af düzenlemesi var mı? Bakan Tunç açıkladı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni bir infaz ve af düzenlemesi var mı? Bakan Tunç açıkladı

Algı oyunu çekmeye de mağdur edebiyatı yapmaya da doymayan çevrelerin yaydığı "af çıkacak" dedikodularına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son noktayı koydu: "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil!"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda bir süredir kasıtlı olarak gündeme getirilen infaz düzenlemesi ve af iddialarıyla ilgili tartışmalara en yetkili ağızdan son verdi. Hazırlıkları süren 12. Yargı Paketi’ne ilişkin detayları paylaşan Bakan Tunç, yeni paketin suçluları sokağa salmaya yönelik değil, yargı sistemini daha etkin ve hızlı hale getirmeye yönelik olduğunu vurguladı. Suçla mücadelede kararlılık mesajı veren Tunç, adaletin tecellisi için uygulamaların güçlendirileceğini belirtti.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada 12. Yargı Paketi’nin içeriğine dair net çizgiler çizdi. Paketin temel odak noktasının yargı uygulamalarının verimliliğini artırmak olduğunu ifade eden Tunç, "İnfaz sisteminde bir değişiklik planımız yok. Amacımız, yargı süreçlerini daha etkin bir yapıya kavuşturmaktır" dedi.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı paketinin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor…

