Okulda korkutan yangın: Minik öğrenciler facianın eşiğinden döndü!
Diyarbakır Çınar’a bağlı Beşpınar Mahallesi’nde bulunan Beşpınar İlkokulu’nda, eğitim-öğretim devam ederken büyük bir tehlike atlatıldı. Sınıfları ısıtmak için kullanılan sobadan çıkan kıvılcımlar, bacadan çatının ahşap aksamına sıçrayarak yangın başlattı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden okul yönetimi, saniyeler içinde binayı boşaltarak öğrencileri güvenli alana çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
