Okulda korkutan yangın: Minik öğrenciler facianın eşiğinden döndü!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir ilkokulun çatısı, sobadan çıkan kıvılcımların bacayı tutuşturması sonucu alevlere teslim oldu. Öğrencilerin hızla tahliye edildiği olayda, itfaiye ekiplerinin jet müdahalesi olası bir felaketi önledi.

Diyarbakır Çınar’a bağlı Beşpınar Mahallesi’nde bulunan Beşpınar İlkokulu’nda, eğitim-öğretim devam ederken büyük bir tehlike atlatıldı. Sınıfları ısıtmak için kullanılan sobadan çıkan kıvılcımlar, bacadan çatının ahşap aksamına sıçrayarak yangın başlattı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden okul yönetimi, saniyeler içinde binayı boşaltarak öğrencileri güvenli alana çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir okulda sobadan çıkan kıvılcımla çatıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Beşpınar Mahallesinde bulunan Beşpınar İlkokulunda sobadan kaynaklı bacadan çıkan kıvılcım çatıyı tutuşturdu. Öğrenciler hızlı tahliye edilerek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken çatıda küçük çaplı hasar oluşttu.

