  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!
Gündem

Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!

CHP’nin yatıp kalkıp istediği erken seçim için Abdulkadir Selvi tarih verdi. Selvi bugünkü yazısında erken seçim için 2027'yi işaret ederek DEM Parti'nin de erken seçim kararı alınmasında kritik konumda olduğunu söyledi. Selvi “Erken seçim için milletvekili sayısı önemli ama seçimi kazanmak için ekonominin düzelmesi gerekiyor. O nedenle 2027 ekonomide şahlanış yılı olacak. Asgari ücretlinin, emeklinin ve memurun refahı artırılacak” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadır Selvi yazısında, CHP’nin hemen her gün dilinden düşürmediği erken seçim için tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü dönem tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Meclis’in erken seçim kararı alması gerektiğini ve Anayasa’nın 116. Maddesi’ne göre erken seçim kararı için Meclis’in beşte üç çoğunlukla alındığını hatırlatan Selvi, şöyle devam etti:

DEM PARTİ KİLİT KONUMDA

“Bu da 360 milletvekiline denk geliyor. AK Parti yeni katılımlarla 275 milletvekiline ulaştı. MHP’nin milletvekili sayısı 47. Cumhur İttifakı 322’ye ulaşıyor. 360’a ulaşmak için 38 milletvekilinin desteği gerekiyor. Bunun için AK Parti’nin milletvekili sayısını artıracağı söyleniyor. Erken seçim kararının alınmasında 56 milletvekili bulunan DEM Parti kilit konumunda olabilir."

REFAH ARTACAK

Selvi “2026’da erken seçim yok. 2027’nin son dönemi güçlü bir ihtimal olarak duruyor. 2028’in başına kalır mı, ondan emin değilim.  Erken seçim için milletvekili sayısı önemli ama seçimi kazanmak için ekonominin düzelmesi gerekiyor. O nedenle 2027 ekonomide şahlanış yılı olacak. Asgari ücretli, emekli ve memur refah artışından yararlanacak” dedi.

Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı
Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı

Gündem

Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı

AK Partili Meclis Üyesi görüntülere isyan etti! Phuket’çi başkan çorbada, çöp dağları sokakta
AK Partili Meclis Üyesi görüntülere isyan etti! Phuket’çi başkan çorbada, çöp dağları sokakta

Gündem

AK Partili Meclis Üyesi görüntülere isyan etti! Phuket’çi başkan çorbada, çöp dağları sokakta

Başkan Erdoğan açıkladı: DEM'den AK Parti'ye görüşme talebi geldi
Başkan Erdoğan açıkladı: DEM'den AK Parti'ye görüşme talebi geldi

Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı: DEM'den AK Parti'ye görüşme talebi geldi

CHP’li Yavaş’ın susuzluk zulmüne Ak Parti dur dedi
CHP’li Yavaş’ın susuzluk zulmüne Ak Parti dur dedi

Gündem

CHP’li Yavaş’ın susuzluk zulmüne Ak Parti dur dedi

Çürümeyi gören AK Parti’ye geliyor
Çürümeyi gören AK Parti’ye geliyor

Gündem

Çürümeyi gören AK Parti’ye geliyor

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Siyaset

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet kililioglu

Bu saatten sonra atı alan Üsküdarı geçti. Emekliler kan ağlıyor yazık. CHP gelirse deveyi hamuruyla yutar. Sizde pişman olursunuz ama iş işten geçer.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23