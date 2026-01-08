Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadır Selvi yazısında, CHP’nin hemen her gün dilinden düşürmediği erken seçim için tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü dönem tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Meclis’in erken seçim kararı alması gerektiğini ve Anayasa’nın 116. Maddesi’ne göre erken seçim kararı için Meclis’in beşte üç çoğunlukla alındığını hatırlatan Selvi, şöyle devam etti:

DEM PARTİ KİLİT KONUMDA

“Bu da 360 milletvekiline denk geliyor. AK Parti yeni katılımlarla 275 milletvekiline ulaştı. MHP’nin milletvekili sayısı 47. Cumhur İttifakı 322’ye ulaşıyor. 360’a ulaşmak için 38 milletvekilinin desteği gerekiyor. Bunun için AK Parti’nin milletvekili sayısını artıracağı söyleniyor. Erken seçim kararının alınmasında 56 milletvekili bulunan DEM Parti kilit konumunda olabilir."

REFAH ARTACAK

Selvi “2026’da erken seçim yok. 2027’nin son dönemi güçlü bir ihtimal olarak duruyor. 2028’in başına kalır mı, ondan emin değilim. Erken seçim için milletvekili sayısı önemli ama seçimi kazanmak için ekonominin düzelmesi gerekiyor. O nedenle 2027 ekonomide şahlanış yılı olacak. Asgari ücretli, emekli ve memur refah artışından yararlanacak” dedi.