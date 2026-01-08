Demirköprü Barajı'nda suyun yerini yosun aldı!
Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde, kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 12'ye kadar gerilemişti
Gediz Ovası'na can verirken bir yandan da geçimini balıkçılık yaparak sağlayan yöre halkının göz bebeği durumundaki barajdaki su seviyesinin düşmesi tedirginliğe neden oldu.
Barajdaki su seviyesinin düşmesiyle, baraj gölü içerisinde yer alan eski Borlu Mahallesi yakınlarındaki 95 yıllık camiye ait minare tamamen ortaya çıkmıştı.
İklim değişikliği ve kuraklığın etkisiyle daha öncede sular metrelerce çekilince alışılagelmiş koyu renginin dışında ortaya çıkan beyazlaşmış lav kalıntıları görünür hale gelmişti.
Şimdi de Demirköprü Barajı’nda su seviyesinin daha aşağılara düşmesiyle birlikte yüzeyde oluşan yosun yayılımı genişledi.
Yaşanan kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle debisi önemli ölçüde azalan barajda, su tutulan alanın metrelerce çekildiği gözlendi.
Suların çekilmesiyle baraj yüzeyinde yosun yoğunluğunun arttığı görüldü.
Havzada daha önce su altında kalan tarihi bir caminin minaresi de suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.
Barajda suların çekilmesiyle yosunla kaplanan alanlar dronla görüntülendi.
