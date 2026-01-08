  • İSTANBUL
Doğa
9
Yeniakit Publisher
Demirköprü Barajı'nda suyun yerini yosun aldı!
AA Giriş Tarihi:

Demirköprü Barajı'nda suyun yerini yosun aldı!

Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde, kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 12'ye kadar gerilemişti

#1
Foto - Demirköprü Barajı'nda suyun yerini yosun aldı!

Gediz Ovası'na can verirken bir yandan da geçimini balıkçılık yaparak sağlayan yöre halkının göz bebeği durumundaki barajdaki su seviyesinin düşmesi tedirginliğe neden oldu.

#2
Foto - Demirköprü Barajı'nda suyun yerini yosun aldı!

Barajdaki su seviyesinin düşmesiyle, baraj gölü içerisinde yer alan eski Borlu Mahallesi yakınlarındaki 95 yıllık camiye ait minare tamamen ortaya çıkmıştı.

#3
Foto - Demirköprü Barajı'nda suyun yerini yosun aldı!

İklim değişikliği ve kuraklığın etkisiyle daha öncede sular metrelerce çekilince alışılagelmiş koyu renginin dışında ortaya çıkan beyazlaşmış lav kalıntıları görünür hale gelmişti.

#4
Foto - Demirköprü Barajı'nda suyun yerini yosun aldı!

Şimdi de Demirköprü Barajı’nda su seviyesinin daha aşağılara düşmesiyle birlikte yüzeyde oluşan yosun yayılımı genişledi.

#5
Foto - Demirköprü Barajı'nda suyun yerini yosun aldı!

Yaşanan kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle debisi önemli ölçüde azalan barajda, su tutulan alanın metrelerce çekildiği gözlendi.

#6
Foto - Demirköprü Barajı'nda suyun yerini yosun aldı!

Suların çekilmesiyle baraj yüzeyinde yosun yoğunluğunun arttığı görüldü.

#7
Foto - Demirköprü Barajı'nda suyun yerini yosun aldı!

Havzada daha önce su altında kalan tarihi bir caminin minaresi de suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

#8
Foto - Demirköprü Barajı'nda suyun yerini yosun aldı!

Barajda suların çekilmesiyle yosunla kaplanan alanlar dronla görüntülendi.

