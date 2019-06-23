Yeni bir Fikirtepe hadisesi yaşanmayacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, teminat mektubu verilmesini öngören yeni yönetmelik ile yeni bir Fikirtepe hadisesinin yaşanmayacağını belirtti.23 Haziran 2019 Pazar 11:34
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm firmalarının yapı maliyetinin yüzde 10’u oranında teminat mektubu vermelerini öngören yeni yönetmelikle mağduriyetlerin önüne geçileceğini belirterek, “Bundan böyle Türkiye’de yeni bir Fikirtepe hadisesi yaşanmayacak” mesajını verdi. Kurum, ayrıca konut maliklerine kira ve taşınma yardımlarını yapacakları; gönüllü bir dönüşüm süreci yürütecekleri taahhüdünde bulundu.
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