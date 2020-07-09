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Teknoloji

Yeni bir dinazor türü keşfedildi

Madagaskar'da yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları, yeni bir dinazor fosili keşfettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 04:50:00 -
Yeni bir dinazor türü keşfedildi

Kuzey Carolina Doğa Bilimleri Müzesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Madagaskar'da bulunan bir fosil üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucu yeni bir dinazor türü keşfettiklerini açıkladı.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında, keşfedilen yeni dinazor türünün 10 cm boyutunda olduğu ve yaklaşık 237 milyon yıl önce yaşadığı belirtildi.

Konu ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Christian Kammerer, fosillerde bulunan büyüme halkalarına dikkat çekerek, keşfedilen yeni dinazor türünün yetişkin bir dinazor türü olduğunu belirtti. Keşfedilen dinazor türünün yaklaşık 10 cm boyutunda olduğuna da değinen Kammerer, "Bunlardan bazıları oldukça sevimli evcil hayvanlar olabilirlerdi." ifadelerini kullandı.

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