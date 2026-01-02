Trump'tan İran açıklaması: Silahlarımız tamam, ateş etmeye hazırız
İran'da 7 kişinin hayatını kaybettiği protestolar hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "İran barışçı protestocuları vurup şiddetle öldürürse ABD onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
İran'ın başkenti Tahran'da dövizdeki artış ve ekonomik sorunlar nedeniyle binlerce kişinin katılımıyla protesto düzenlendi, rejim aleyhine sloganların atıldığı eyleme polis müdahale etti. Şiraz ve Kirmanşah eyaletleri de gösterilere sahne olurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan protestoculara destek geldi.
Ayrıntılar geliyor...
