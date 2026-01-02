İş yapamayan esnaf kardan adam yaptı
Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışından dolayı iş yapamayan esnaf kardan adam yaptı.
Günlerdir yağan kar yağışından dolayı şehir merkezinde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçince birçok mahallenin de yolları kapandı. Erciş'te yoğun kar yağışından dolayı vatandaşlar dışarı çıkamayınca esnaf da durgun bir gün geçirdi. Bunun üzerine kardan adam yaparak karı eğlenceye çeviren esnaf, keyifli bir gün geçirdi.
Kardan adam yapan Emrah Gürbüz isimli esnaf, karın yağmasıyla arkadaşlarıyla kardan adam yaptığını belirterek, "Yaklaşık 3 metre büyüklüğünde yakın kardan adam yapıp karı eğlenceye çevirdik.
Uzun zamandır böyle bir kar yağmamıştı. Gerçekten böyle bir kara ihtiyacımız vardı. Bizler de işlerin olmayışını fırsat bilerek esnaf arkadaşlarla beraber karın yağışını eğlenceye çevirdik.
Yaptığımız kardan adamdan sonra buradan geçenler gelir fotoğraf çekiyorlar. Yaklaşık 2 saat gibi bir emek verdik ve emeğimizin de karşılığını aldık" dedi.
