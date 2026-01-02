  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
İş yapamayan esnaf kardan adam yaptı
IHA Giriş Tarihi:

İş yapamayan esnaf kardan adam yaptı

Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışından dolayı iş yapamayan esnaf kardan adam yaptı.

#1
Foto - İş yapamayan esnaf kardan adam yaptı

Günlerdir yağan kar yağışından dolayı şehir merkezinde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçince birçok mahallenin de yolları kapandı. Erciş'te yoğun kar yağışından dolayı vatandaşlar dışarı çıkamayınca esnaf da durgun bir gün geçirdi. Bunun üzerine kardan adam yaparak karı eğlenceye çeviren esnaf, keyifli bir gün geçirdi.

#2
Foto - İş yapamayan esnaf kardan adam yaptı

Kardan adam yapan Emrah Gürbüz isimli esnaf, karın yağmasıyla arkadaşlarıyla kardan adam yaptığını belirterek, "Yaklaşık 3 metre büyüklüğünde yakın kardan adam yapıp karı eğlenceye çevirdik.

#3
Foto - İş yapamayan esnaf kardan adam yaptı

Uzun zamandır böyle bir kar yağmamıştı. Gerçekten böyle bir kara ihtiyacımız vardı. Bizler de işlerin olmayışını fırsat bilerek esnaf arkadaşlarla beraber karın yağışını eğlenceye çevirdik.

#4
Foto - İş yapamayan esnaf kardan adam yaptı

Yaptığımız kardan adamdan sonra buradan geçenler gelir fotoğraf çekiyorlar. Yaklaşık 2 saat gibi bir emek verdik ve emeğimizin de karşılığını aldık" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor
Gündem

Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor

Anadolu’nun bağrından kopup gelen, komplekslerinden arınmış tavrıyla bilime yeni bir soluk getiren Prof. Dr. Oytun Erbaş, Batı hayranı "beya..
Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"
Gündem

Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"

Rusya’da bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine yönelik yaptığı konuşma, sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, alkolün toplumların içine..
Buca’da CHP rezaleti: İşçi maaş beklerken başkan Aşk Peşinde! CHP’li başkanın şakşakçısından akıl almaz savunma
Gündem

Buca’da CHP rezaleti: İşçi maaş beklerken başkan Aşk Peşinde! CHP’li başkanın şakşakçısından akıl almaz savunma

CHP’li belediyelerde rüşvet, torpil ve liyakatsizlik skandallarına bir yenisi daha eklendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, işçiler ayla..
BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı
Gündem

BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı

Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, BAE destekli GGK güçlerini vurmaya başladı.
Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor
Dünya

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

Gazze'de kan akıtan, binlerce ölünün kanında parmağı olan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yıkım işlemleri için hazırlık yaptığı ortaya..
Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar
Gündem

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse bankasını Noel tatili sırasında soyan hırsızların açtığı 3 bin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23