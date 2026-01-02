  • İSTANBUL
Gündem 3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme
Gündem

3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme

3 kahraman polisimizin şehit olduğu Yalova’da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 26 kişi tutuklandı. Öte yandan vatandaşlar, terör örgütlerinin militanları ve mafya üyeleri için idam istiyor.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi.

Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 42 şüpheli, gözaltına alındı.

 

Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da olduğu şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

