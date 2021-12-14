Yeni bir dev gezegen keşfedildi! Jüpiter'in tam 11 katı

Stockholm Üniversitesi'nden astronomi profesörü Markus Janson liderliğindeki bir ekip, yeni araştırma sonuçlarını yayınladı.

Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili Paranal'daki Çok Büyük Teleskopu'ndan gelen verileri kullanan ekip, Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık 11 katına sahip bir gaz devi gezegen tespit etti.

Önceki araştırmalar, Güneş'in 3 katı kütleye sahip yıldızların etrafında dönen gaz devleri bulmanın çok nadir olacağını göstermişti.

Ancak yeni araştırma, gezegenlerin önceki araştırmaların önerdiğinden çok daha büyük yıldız sistemlerinde de oluşabileceğini gösteriyor

b Cen (AB) olarak adlandırılan bu yeni gaz devi, Jüpiter'in şu anki yörüngesinden 100 kat daha geniş ve Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 560 katı uzaklıkta yer alıyor.

Astronomlara yeni bilgiler sunacak

Janson'ın çalışması, şimdiye kadar astronomlar arasında tartışma konusu olan bu tür devasa ikili yıldız sistemlerinin nasıl oluşabileceğine dair yeni bilgiler sunabilir.