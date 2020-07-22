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Teknoloji

Yeni bir balık türü keşfedildi

Macar bilim insanları, nesli tükenmekte olan iki balık türünün çiftleştirilmesi sonucu yeni bir balık türü keşfettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 05:14:00 -
Yeni bir balık türü keşfedildi

Macaristan Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, nesli tükenmekte olan iki balığın çiftleştirilmesi sonucu yeni bir balık türü keşfettiklerini açıkladı.

Keşfedilen yeni balık türünün havyar kaynağı olarak bilinen Rus mersin balığının yumurta gelişimini tetikleme çalışmaları sırasında tesadüfen keşfettiklerini aktaran araştırmacı Attila Mozsar, yaptığı açıklamada "Melezlenme ile hiçbir zaman oynamak istemedik. Melezlenme, kesinlikle bir kasıt olmadan gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

 

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