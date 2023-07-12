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Teknoloji Yeni bir 3D görselleştirme, bizi gözlemlenen en uzak galaksiye yolculuğa çıkartıyor
Teknoloji

Yeni bir 3D görselleştirme, bizi gözlemlenen en uzak galaksiye yolculuğa çıkartıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-12 19:44:00 -
Yeni bir 3D görselleştirme, bizi gözlemlenen en uzak galaksiye yolculuğa çıkartıyor

James Webb Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü, şimdiye kadar gözlemlenen en uzak galaksilerden birine doğru uçmanızı sağlayan üç boyutlu bir görselleştirme hazırladı.

Geçen yıl, JWST'deki CEERS programında yer alan bilim insanları şimdiye kadar gözlemlenen en uzak galaksilerden birini buldular. Keşfedenlerden birinin kızına ithafen Maisie'nin Galaksisi olarak adlandırılan bu galaksinin ışığı bize Büyük Patlama'dan sadece 390 milyon yıl sonrasından, yani galaksilerin evrende doğmaya başladığı zamandan geliyor.

Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü, bilimkurgu yazarlarının bile tahmin edemeyeceği bir hızla, uzayda Maisie'nin Galaksisine doğru uçmanızı sağlayan inanılmaz bir 3D görselleştirme hazırladı. Görselleştirmenin her saniyesi sizi yaklaşık 200 milyon yıl geçmişe götürüyor, ta ki yaklaşık 68 saniye sonra galaksiye ulaşana kadar.

Bunu bir mesafeye dönüştürmek tam olarak kolay değil. Evrenin hızlanan genişlemesi nedeniyle, bizden daha uzakta olan şeyler çok hızlı bir şekilde uzaklaşıyorlar. Bunun nedeni evrenin her yerde aynı şekilde ve her yönde genişlemesi. Yani bugün sihirli bir şekilde Maisie'nin Galaksisine uçacak olsaydık 33 milyar ışık yılından fazla bir mesafe kat etmemiz gerekirdi.

Evrenimizin kendine özgü fiziği ve James Webb Uzay Teleskobu'nun neyi ne zaman gördüğü sizi şaşırtabilir ya da daha fazla keşfetmek isteyebilirsiniz. Ne olursa olsun, bir buçuk dakikadan daha kısa bir süre ayırarak rahatlayabilir ve uzak erken evrene yapılan bu muhteşem uçuşun keyfini çıkarabilirsiniz.

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