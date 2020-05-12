Yeni bilgiler ortaya çıktı! Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un kaçışının Türkiye ayağında 1,8 milyon TL’lik detay

Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un film gibi firarında başrol oynayan kargo firması yöneticisi Okan Kösemen’in hesabında, 1 Milyon 839 Bin TL’lik kaynağı belirsiz nakit para akışı tespit edildi. Kösemen, ifadesinde bu paranın gerçekleştirdiği uçuşlardan kazandığı primler olduğunu öne sürdü.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Carlos Ghosn’un kaçışının Türkiye ayağıyla ilgili hazırlanan iddianamede önemli ayrıntılar yer aldı. Ghosn’un kaçmasında başrol oynayan Okan Kösemen isimli kargo yöneticisinin, hesabındaki kaynağı belirsiz yüklü miktardaki paraları ‘prim’ olduğunu iddia etti.

Yaklaşık 2 milyon TL’lik para girişi

Kargo yöneticisi Okan Kösemen’in Euro hesabında 16 Ekim- 26 Aralık 2019 tarihleri arasında 11 ayrı nakit işlemde toplam 216 bin 800 Euro para girişi olduğu, dolar hesabında ise 30 Temmuz-12 Aralık 2019 tarihleri arasında 66 bin 900 Dolar nakit para girişi tespit edildi. Bu iki hesabın o günkü kur oranlarına karşılığı ise 1 Milyon 839 Bin TL oldu.

“Paralar aracı firmalar tarafından verildi”

Kösemen’e sorgusunda bu hesap hareketlerinin kaynağı soruldu. Kösemen ifadesinde paraların kendisi tarafından bankaya nakit olarak yatırıldığını, bu paraların uçuşlardan kaynaklanan primler olduğunu ancak bu primleri çalıştığı şirket tarafından kendisine ödenmediğini öne sürdü. Kösemen, bu paraların aracı olan firmalar tarafından kendisine verildiğini, fakat bu paraları prim olarak aldığına ilişkin herhangi bir belge sunamayacağını beyan etti.