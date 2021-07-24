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Ekonomi Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?
Ekonomi

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından celp ve sevk dönemleri ile ilgili açıklamalar geldikten sonra askerliği bedelli olarak yapmak isteyen yükümlüler, bedelli askerlik ücretini araştırmaya başladı. Peki, bedelli askerliğe nasıl başvurulur ve bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-07-24 17:13:00 -
Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Askerliğini bedelli yapmak isteyen adaylar için bedelli askerlik ücreti belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 37 bin 70 TL olarak yatırılan askerlik ücreti 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olmuştu. Yeni bedelli askerlik ücreti yükümlüler tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin devamı…

2021 Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Yeni yasaya göre bedelli askerlik yılda iki kez belirlenecek. Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı. Resmi Gazetede yayınlanan bedelli askerlik tutarında yeni rakam belli oldu. Buna göre, 2021 Temmuz ayı itibarıyla bedelli askerlik ücreti yüzde 38'lik bir artışla 43 bin 150 liraya yükseldi.

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

1- Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet'e girmeniz gerekiyor.

2-Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvurularınızı bu ekran üzerinden yapabilirsiniz.

3-Sonraki aşamada tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelisiniz. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin.

4-Kaydettikten sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.

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