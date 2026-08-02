Sakın hemen atmayın! Filizlenen soğan yenir mi?

Soğanın içinden çıkan yeşil filiz de yenebilir. Fakat bu bölümün tadı soğanın kendisine göre daha keskin, lifli ve acı olabilir. Bu yüzden doğrudan salatada kullanmak yerine yemek, kavurma, sos ya da baharatlı tariflerde değerlendirmek daha uygun olabilir.