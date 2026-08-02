Sakın hemen atmayın! Filizlenen soğan yenir mi?
Uzun süre bekleyen soğanların filizlenmesi çoğu kişiyi tedirgin ediyor. Peki, filizlenen soğan kullanılır mı? Filizlenen soğan yenirse ne olur?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Uzun süre bekleyen soğanların filizlenmesi çoğu kişiyi tedirgin ediyor. Peki, filizlenen soğan kullanılır mı? Filizlenen soğan yenirse ne olur?
Toplu alınan soğanlar bazen günlerce, hatta haftalarca bekleyebiliyor. Bu sürenin sonunda soğanın tepesinden yeşil bir filiz çıktığında ise akla ilk olarak “Bozuldu mu, yenir mi?” sorusu geliyor.
Soğanda filizlenme, genellikle ışık, sıcaklık ve nemle temas ettikten sonra başlıyor. Bu, soğanın yeni büyüme dönemine geçmesi anlamına geliyor. Filiz çıkması tek başına soğanın çöpe atılması gerektiğini göstermez. Eğer soğan sertse, kötü kokmuyorsa, üzerinde küf ya da çürüme yoksa kullanılabilir.
Filizlenen soğan, patatesle karıştırılmamalı. Patateste filizlenme bazı riskleri artırabilirken, soğan filizlendiğinde zehirli bir hale gelmez. Ancak filiz büyüdükçe soğanın içindeki besin ve su bu yeni sürgüne yönelir. Bu nedenle soğanın dokusu zamanla yumuşayabilir, tadı da biraz daha acılaşabilir.
Soğanın içinden çıkan yeşil filiz de yenebilir. Fakat bu bölümün tadı soğanın kendisine göre daha keskin, lifli ve acı olabilir. Bu yüzden doğrudan salatada kullanmak yerine yemek, kavurma, sos ya da baharatlı tariflerde değerlendirmek daha uygun olabilir.
Ne zaman çöpe atılmalı? Filizlenen soğanda asıl dikkat edilmesi gereken bozulma belirtileridir. Soğan aşırı yumuşamışsa, iç katmanları sulanmışsa, kötü koku varsa ya da üzerinde koyu renkli ve tüylü küf lekeleri oluşmuşsa tüketilmemelidir. Ayrıca kabuk altında çürüme, renk değişimi veya böceklenme görülüyorsa soğan kullanılmadan atılmalıdır.
Filizlenmiş soğan kullanılacaksa önce dış kabukları temizlenmeli, ardından soğan soğuk su altında yıkanmalıdır. Sağlam kısımları doğranarak yemeklerde değerlendirilebilir. Filizlenmiş soğanı uzun süre bekletmek yerine kısa sürede tüketmek daha doğru olur. Çünkü filiz büyüdükçe soğanın dokusu ve lezzeti daha fazla değişebilir.
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