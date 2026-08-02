“Bu nasıl iş” diyerek resmi kurumlara çağrı yaptı! Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarının resmen feleği şaştı

"Bir baba olarak bunları gördüğüm zaman içim sızlıyor" diyen Şirdenli, "İş yok diyorlar, iş beğenmemezlik de var, bunu da görüyoruz. Tebligatlar aile mahkemesi, bu da boşanmadır. Kurumlara çağrım bir gidip onları dinlesinler. Hepsinin kayıtları var. Bir konuşsunlar, niye boşanıyorlar. Boşandıklarında devlete de bir maliyeti var. Bu çocuklar ortada kalıyor, devlet bu masrafları vermek zorunda kalıyor. Şu anda benim en fazla işim boşanmadır. Avukat istiyor, fakirlik belgesi doldurmak ve onlara vermek. Bir kaçını barıştırdım, bırakmadım. Kurumlar da el atsa bunun önlemini alırız. Daha fazla olmasın. Bu konulara çok üzülüyorum. Gençlerimiz geleceğimizdir. Ufak tefek sorunlardır belki. Kurumlarımız gittiğinde bunları düzeltiriz.