  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güne daha dinç başlayacaksınız! Mışıl mışıl uyumak için mutlaka bunu yapın Her şey bir anda oldu: 12 sıfır araçta 30 milyon liralık hasar! Yangın riskine karşı asker sahaya indi Yeşil vatana komando kalkanı Ümitleri yavaş yavaş kırılıyor: İsrail basınından Türkiye itirafı Erdoğan’ın daveti sonrası Türkiye’yi sallayacak kulis: “Muhalefetin sert ismi AK Parti’ye katılıyor” Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı Dünyanın beklediği açıklama geldi! Trump resmen duyurdu Her evde bulunan Türk devi resmen devredildi: Müslüman ülke, 600 milyon doları bastırıp satın aldı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
"Bu nasıl iş" diyerek resmi kurumlara çağrı yaptı! Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarının resmen feleği şaştı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Bu nasıl iş” diyerek resmi kurumlara çağrı yaptı! Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarının resmen feleği şaştı

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olan Diyarbakır Bağcılar'da muhtarlığa her gün ortalama 15 boşanma tebligatı geliyor. Artan boşanmalara dikkat çeken muhtar, nedenlerin araştırılması ve aileleri koruyacak önlemlerin alınması için kurumlara çağrıda bulundu.

#1
Foto - "Bu nasıl iş" diyerek resmi kurumlara çağrı yaptı! Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarının resmen feleği şaştı

2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi, 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık mahallesi unvanına sahip. Mahalle muhtarlığına haliyle her gün onlarca evrak geliyor. Gelen evraklar içerisinde aile mahkemelerinden gelen tebligatlar dikkat çekiyor. Aileler, avukat masraflarından ötürü muhtarlıktan fakirlik belgesi talep ediyor.

#2
Foto - "Bu nasıl iş" diyerek resmi kurumlara çağrı yaptı! Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarının resmen feleği şaştı

İki dönemdir mahalle muhtarı olan Şeyhmus Şirdenli ise belge verirken ailelerin boşanma süreci yaşadığını öğreniyor. Şirdenli, kendi imkanlarıyla bazılarıyla görüşüp sorunlarını çözüme kavuşturup çiftleri boşanmaktan vazgeçiriyor. Yetişemediği durumlar için kurumlara çağrıda bulunan Şirdenli, boşanmaların altındaki nedenlerin tespiti ve çözümü için çağrıda bulundu.

#3
Foto - "Bu nasıl iş" diyerek resmi kurumlara çağrı yaptı! Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarının resmen feleği şaştı

Şeyhmus Şirdenli, devletin politikası gençleri evlendirmek olduğunu, buna katılıp destek verdiklerini söyledi. İki dönemdir burada muhtarlık yaptığını hatırlatan Şirdenli, ama bu bir yıl içinde boşanmaların gittikçe daha da arttığını belirtti. Günde 15 adet boşanma tebligatı geldiğine değinen muhtar Şirdenli, "Bayan erkek fark etmez bizden gelip fakirlik belgesi istiyor. Buna üzülüyoruz, devlet buna dikkat etsin. Bunlar niye bu kadar boşanıyor. Bu gençlerin genelde 1-2 çocuğu oluyor, ya olmamış. Evlilikleri bir yıl sürmüyor. Buna dikkat çekmek istiyoruz. Gençler bunu gördüğü zaman evlenmekten de kaçıyor. Devletin politikası güzel, gençleri evlendirmek güzel. Bakanlığımızda bunu dile getiriyor, teşvikte veriliyor. Ama maalesef boşanmalar daha da artıyor" dedi.

#4
Foto - "Bu nasıl iş" diyerek resmi kurumlara çağrı yaptı! Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarının resmen feleği şaştı

"Bir baba olarak bunları gördüğüm zaman içim sızlıyor" diyen Şirdenli, "İş yok diyorlar, iş beğenmemezlik de var, bunu da görüyoruz. Tebligatlar aile mahkemesi, bu da boşanmadır. Kurumlara çağrım bir gidip onları dinlesinler. Hepsinin kayıtları var. Bir konuşsunlar, niye boşanıyorlar. Boşandıklarında devlete de bir maliyeti var. Bu çocuklar ortada kalıyor, devlet bu masrafları vermek zorunda kalıyor. Şu anda benim en fazla işim boşanmadır. Avukat istiyor, fakirlik belgesi doldurmak ve onlara vermek. Bir kaçını barıştırdım, bırakmadım. Kurumlar da el atsa bunun önlemini alırız. Daha fazla olmasın. Bu konulara çok üzülüyorum. Gençlerimiz geleceğimizdir. Ufak tefek sorunlardır belki. Kurumlarımız gittiğinde bunları düzeltiriz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP sözcüsü soruyu geçiştirdi...
Gündem

Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP sözcüsü soruyu geçiştirdi...

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, ‘İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane ilçe başkanının..
Süt ile varis tedavisi ile kurtulun: Eşi benzeri görülmemiş uygulama
Kadın - Aile

Süt ile varis tedavisi ile kurtulun: Eşi benzeri görülmemiş uygulama

Varis tromboz damarların hasar görerek tıkanması rahatsızlığıdır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür ve en çok ayak bileğinin çe..
10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu... Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen son FETÖ'cü de yakalandı!
Gündem

10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu... Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen son FETÖ'cü de yakalandı!

ABD kucağındaki hain FETÖ'nün özel olarak yetiştirdiği "suikast timi" 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şehit et..
Tutuklama talebi bu yüzden geldi: Sinem Dedetaş 260 milyonu da ruhsat rüşvetini de açıklayamadı
Gündem

Tutuklama talebi bu yüzden geldi: Sinem Dedetaş 260 milyonu da ruhsat rüşvetini de açıklayamadı

CHP’li Üsküdar Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Sinem Dedetaş’ın ifadesi ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler sunan ve ..
Akın Gürlek'e hediye edilen kılıcın üzerinde ne yazıyor? İşte dikkat çeken ayet
Gündem

Akın Gürlek'e hediye edilen kılıcın üzerinde ne yazıyor? İşte dikkat çeken ayet

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Küçükçekmece Adalet Sarayı ziyaretinde kendisine anlamlı bir hediye takdim edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başs..
İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı!
Gündem

İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı!

Rusya'dan İskenderun'a seyreden bir gemide makine arızası yaşanması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23