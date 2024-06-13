Yeni bataryalar tanıtıldı! Yılda sadece yüzde 1’lik azalma…

Yenilenebilir enerji kurulumları arttıkça, enerji depolama sistemlerine olan ilgi de artıyor. Şirketler uygun fiyatlı ve uzun ömürlü batarya sistemleri geliştirmek üzere çalışıyor. Bu amaçla Alman kimya şirketi BASF ve Japon seramik üreticisi NGK Insulators, sodyum kükürt pillerinden oluşan bir enerji depolama sistemi geliştirdi.

Pil kimyası geliştirilerek korozyon azaltıldı

İki şirketin ortaklaşa geliştirdiği konteyner şeklindeki NAS MODEL L24 isimli batarya, bazı teknolojik iyileştirmeleri bünyesinde barındırıyor. Daha önceki sodyum kükürt pillerde gerçekleştirilen iyileştirmeler neticesinde, pil hücrelerindeki korozyon azaltılarak yıllık pil bozunması %1'den daha düşük seviyeye çekilmiş.

Bir diğer teknik başarı ise batarya modüllerinin daha uzun süreli sürekli deşarj sağlaması için geliştirilen yeni termal yönetim sistemi. NAS MODEL L24 ünitesi yeni sistem sayesinde sürekli olarak 200 kW ile 6 saat boyunca deşarj olabiliyor. Ayrıca, en son teknolojik gelişmeler sayesinde yeni batarya, önceki versiyona kıyasla daha düşük bakım maliyetine sahip. BASF, yeni bataryaların önceki modele göre %20 daha düşük ömür boyu toplam maliyete sahip olduğunu belirtiyor.

Sodyum kükürt piller, dünyada ilk kez pratik olarak NGK tarafından kullanılmaya başlandı ve dünya çapında 250'den fazla lokasyona kuruldu. Toplam kurulu gücü 5 GWh'e ulaşan bataryalar, 720 MW çıkış gücüne sahipler.

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Sodyum kükürt pillerin özellikleri neler?

Sodyum kükürt piller, katotta sodyum ve anotta sülfür elementlerini kullanıyor. Elektrolit olarak ise beta-alüminyum katı elektrolit tercih ediliyor. 300 derece çalışma sıcaklığına sahip olan pildeki elemanlar yüksek sıcaklık nedeniyle sıvı halde bulunuyor. Sodyum kükürt piller, 4500 şarj döngüsüne ve 15 yıldan uzun kullanım ömrüne sahipler.

Sodyum kükürt piller, uzun ömürleri, düşük maliyeti, güvenli olmaları ve uzun süre boyunca (6 saat kadar) tam güç sağlayabilmeleri gibi avantajlarıyla sabit depolama çözümleri için uygun bir alternatif oluşturuyor. Bu özellikleriyle, yenilenebilir enerjinin daha istikrarlı hale getirilmesi, pik saatlerdeki yükü azaltma, acil durumda güç sağlama gibi çeşitli rollerde kullanılması mümkün.