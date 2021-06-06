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Yeni başkan belli oldu

Bursaspor seçimli genel kurulunda yapılan oylamayla Hayrettin Gülgüler başkan seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 00:26:00 -
Yeni başkan belli oldu

Bursaspor seçimli genel kurulunda yapılan oylamayla Hayrettin Gülgüler başkan oldu.

Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan olağan seçimli genel kurulunda, kulüp başkanlığı için adaylar mevcut kulüp başkanı Erkan Kamat, Hayrettin Gülgüler ve Serdar Acarhoroz arasında başkanlık seçimi yapıldı.

Çoğunluk aranmaksızın toplanan genel kurulda, önce genel kurul divanı başkan ve üyeleri seçildi. Gündem maddelerinin okunması ve yönetim kurulunun ibrasının ardından denetleme kurulu ve kulüp başkanlığı seçimlerine geçildi.

Oy kullanabilir 1502 delegenin katılımıyla yapılan seçimde 1173 geçerli 6 geçersiz oydan 652'sini alan Hayrettin Gülgüler, Bursaspor'un başkanlığına seçildi. Seçimde Kamat 383, Acarhoroz ise 132 oy aldı.

Seçimin ardından Gülgüler'i destekleyenler stadyumda sloganlar atarak kutlama yaptı.

Seçimin ardından gazetecilere açıklama yapan Gülgüler, seçimlerin Bursaspor camiasına ve kendilerine hayırlı olmasını dileyerek ilk hedeflerinin transfer tahtasını açarak Bursaspor'u gelecek sezonlarda yeniden Süper Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi.

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