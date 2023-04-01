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Ekonomi ‘Yeni bankalar batacak’ diyen ünlü yazardan olay tahmin: Dolarınız varsa hemen çekip oraya yatırın
Ekonomi

‘Yeni bankalar batacak’ diyen ünlü yazardan olay tahmin: Dolarınız varsa hemen çekip oraya yatırın

Yeniakit Publisher
2023-04-01 21:32:00 -
‘Yeni bankalar batacak’ diyen ünlü yazardan olay tahmin: Dolarınız varsa hemen çekip oraya yatırın

Araştırmacı yazar Ali Çiğdem, bankaların batmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Dolara yatırım yapmayın, yeni krizler geliyor. Paranızı altına yatırın" dedi.

Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk olan araştırmacı yazar Ali Çiğdem, ekonomik gelişmelere dair konuştu.

ABD'de başlayan banka iflaslarını değerlendiren Ali Çiğdem, daha kötü krizlerin meydana geleceği sürece yaklaştığımızı ifade etti.

Çiğdem, dolara yatırım yapılmaması gerektiğini belirterek, "Kağıt paraların pimi artık çekiliyor. Önce karşılıksız para durumunu getirdiler. Bu dolardı. Dolar tıkandı. ABD, 31 trilyon dolar borçlanmış. Sistem tıkanmış, artık karşılıksız para basamıyorlar. Dünyada net bir şekilde milyonlarca karşılıksız dolar var. Dolardan kesinlikle uzak durun. Bankalar batacak. Bu kriz ortamında altına ya da emlak sektörüne yatırım yapın. Bu bir yatırım tavsiyesi değil ama kesinlikle paranızı dolara yatırmayın. Varsa çekin. Emlak, altın ve arsaya para yatırabilirsiniz. Dijital parayı getirmeye çalışıyorlar. Dijital para ile insanları kontrol edecekler" dedi.

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