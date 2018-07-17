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Yeni bakan ile ikinci dönem başlıyor

Türkiye’nin cari açığını tek başına kapatma gücü olan turizm sektörü, Bakan Ersoy ile yeni ufuklara açılmaya hazırlanıyor.

17 Temmuz 2018 Salı 08:34
Yeni bakan ile ikinci dönem başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Ersoy’un, turizm sektöründe yeni bir atak başlatmaya hazırlandığı belirtiliyor. Sektörün temsilci örgütleri, özellikle ‘güçlü pazarlama’ yeteneği ile Bakan Ersoy’un Türkiye’ye yeni pazarlar açacak hamleler yapması tahmin ediliyor.

Türk turizmi, 2014 yılında tarihinin en iyi dönemini yaşarken; Rus uçağının düşürülmesi, Suriye sorunu, terör olayları ve Avrupa geneline yayılan ekonomik krizle birlikte hızlı bir düşüş yaşandı. ‘Turizmin kayıp yılları’ olan 2015 ve 2016’yı, 2017’de telafi etmek için büyük bir atılım başlatan kamu-özel ortaklığı, bunun meyvelerini 2018’de toplayabildi. ‘Rekorlar yılı’ olmayı sürdüren 2018’in ardından asıl büyümenin 2019’da yaşanması bekleniyor.

Turizm sektör temsilcileri, Bakan Mehmet Ersoy’un yeni bir turizm hamlesi için çalıştığını belirtirken, ‘ajandasının’ hazır olduğuna dikkat çekiyor.

YABANCIYA BAĞLI OLMASIN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçı Birliği Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, otelcilik, tur operatörlüğü, havacılık sektörlerinden gelen Bakan Ersoy’un turizmin her alanında bilgi sahibi olduğunu kaydederken, bu açıdan sektöre kapsamlı bir bakış açısı getireceğini söyledi. Akbalık, “Bürokrasiye her şeyi anlatmak ve ortaya hızlı bir çözüm çıkarmak zor oluyor. Örneğin yaz aylarında 6 ay iş yapan 6 ay kapalı duran işletmelerdeki istihdamın çalışmadıkları zaman işsizlik maaşı almaları yerine bir SSK desteğiyle kışın da istihdam edilmelerinin önünü açmak için çok uğraştık. Şimdi bakanımız bunların hepsine hakim” dedi.

Bakan Mehmet Ersoy’un yurtdışında Türkiye algısını da çok iyi yöneteceğine inandıklarını belirten Akbalık, “Ayrıca teşvik noktasında beklentilerimiz var. En başta ise yurt dışında Türk bayrağı ile bizleri temsil eden tur operatörlerine yönelik çalışma yapmak lazım. Yabancı tur operatörüne bağlı olmak kötü bir durum. En ufak sorunda, ‘ben Türkiye’ye turist götür-müyorum’ diyebiliyor. Bunun önüne geçmeliyiz” diye konuştu.

YOL HARİTASI HAZIR

Limak Turizm Grubu Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, ‘Bakanımızın yol haritası’ hazır derken, özellikle Türkiye’ye yeni pazarlar açılması konusunda büyük işler yapacağını söyledi. Kavaloğlu, “Sayın Ersoy’un pazarlama sistemi ve bilgisi çok iyidir. Zaten sektör olarak birkaç ayımız yeni bakanlara sektörü, dünyadaki çalışmaları, trendleri, sorunları anlatmakla geçiyordu. Bakan Ersoy tüm bunlara sektördeki en iyi hakim olan isim. Yol haritasını belirleyen ajandasının elinde hazır olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Sektörün yapısal problemlerinin hızla çözüleceğini tahmin ettiklerini anlatan Kavaloğlu, teşvikler ve tur operatörlerinin desteklenmesi anlamında da önemli adımlar beklediklerini kaydetti.

ÖNEM GÖSTERGESİ

Bakanlık görevine Mehmet Ersoy’un getirilmesinin ‘hükümetin sektöre verdiği önemin göstergesi’ diyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bakanın belirleyeceği yeni yol haritasıyla yeni bir atılım için hazır olduklarını ifade etti. Ayık, “Öncelikle arz-talep dengesizliği sektörün ciddi bir sorunu olarak öne çıkıyor. Turizm trendleri artık değişiyor. Geleceği şimdiden görerek ona göre hazırlanmalıyız” dedi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 08:34
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