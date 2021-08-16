Yeni Asya Peker'in yalanına sığındı! İftiralarınız Gayretullaha dokunmasın

Suç örgütü lideri olmak suçundan kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in 'benimle bağlantılı diye, aslında kendisini tanımadığım masum bir kişiyi (Mustafa Karslı) cezaevine koydular, koronadan öldü. Bu işler gayretullaha dokunur,' diye algı üretince Yeni Asya Gazetesi de "Kul hakları Gayretullaha dokundu" diye başlık attı. Koronavirüs nedeniyle cezaevinde öldü denilen Mustafa Karslı'nın astım hastalağı nedeniyle kaldırıldığı hastanede öldüğü ortaya çıktı. Hakkında masum, gariban denilen, onun üzerinden "gayretullaha dokundu" diye algı üretilen kişi, 2004 yılında uyuşturucu kaçakcılığından cezaevine girmiş. 15 yıl hapis yattığı ortaya çıktı.

İşte Yeni Asya'nın attığı başlık

Peker'in yalanı ortaya çıktı

"Sırf bana olan kinleri yüzünden bu arkadaşımız cezaevinde yeterli sağlık bakımı olmadığı için vefat etti." diyerek devletin kasıtlı olarak cana kastettiği şeklinde iğrenç bir iftira atan Peker'in yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.

Karslı 4 ay önce tekrar tutuklanmış

Mustafa Karslı'nın, Sedat Peker'in BAE'ye sığınarak Türkiye'yi karaladığı videolarını yayınlamadan çok önce tutuklandığı öğrenildi. Sedat Peker organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Karslı'nın nisan ayında yani 4 ay önce tutuklandığı belirlendi. Ayrıca Karslı, 2004 yılında uyuşturucu kaçakcılığından cezaevine girmiş. 15 yıl hapis yatmış birisi.

Öte yandan, Karslı'nın defalarca tutuklanan, hatta eski tarihlerde de yıllarca cezaevinde kalan bir kişi olduğu belirtildi.

Ölüm raporu ortaya çıktı

Öte yandan Peker'in, Karslı hakkında koronavirüsten hayatını kaybettiği ve cezaevinde bilerek tedavi edilmediği şeklindeki yalanı da çürüdü.

Peker'in iddiasının aksine Karslı'nın cezaevinde rahatsızlanınca Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve koronavirüsten ölmediği öğrenildi.

Hastanede hayatını kaybeden Karslı'nın ailesi, akciğerlerinde sıkıntı olduğunu ve astım rahatsızlığının bulunduğunu ifade etti.