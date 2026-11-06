% 62 topla oynama oranı ve 513 isabetli pas ama...

Beşiktaş; bariz olarak kendisinden kalite olarak çok düşük olan, UEFA Avrupa Ligi'nde herkesin gelip gelip yendiği Celtic'e 3-2 kaybetti. Gecenin en büyük sorumlusu tabii ki "komik" rotasyonlarına devam eden teknik direktör Vincenzo Italiano oldu. Ancak siyah-beyazlıların tek sorunu bu da değildi.