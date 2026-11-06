% 62 topla oynama oranı ve 513 isabetli pas ama...
Tek artısı fizik gücü olan Celtic'e karşı Beşiktaş, kalitesini ortaya koymak yerine göğüs göğüse çarpışmaya çalışınca İskoçya'dan 3-2'lik korkunç bir skorla dönmek zorunda kaldı.
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Tek artısı fizik gücü olan Celtic'e karşı Beşiktaş, kalitesini ortaya koymak yerine göğüs göğüse çarpışmaya çalışınca İskoçya'dan 3-2'lik korkunç bir skorla dönmek zorunda kaldı.
Beşiktaş; bariz olarak kendisinden kalite olarak çok düşük olan, UEFA Avrupa Ligi'nde herkesin gelip gelip yendiği Celtic'e 3-2 kaybetti. Gecenin en büyük sorumlusu tabii ki "komik" rotasyonlarına devam eden teknik direktör Vincenzo Italiano oldu. Ancak siyah-beyazlıların tek sorunu bu da değildi.
Tek üstünlüğü fizik gücü olan Celtic'e karşı takımının kalitesini değil de fizik gücünü sahaya koymaya çalışan İtalyan teknik adam, 3-2'lik hezimetin sorumlusu oldu.
Beşiktaş, b topla oynama oranı ve 513 isabetli pasa rağmen 32 kez girdiği rakip ceza sahasında bitiricilik üretemezken, 15 şutun yalnızca 4'ünde kaleyi bulabildi. Buna karşın Celtic, ikili mücadelelerde 61-40 kurduğu fiziksel üstünlükle 10 şutta 6 isabet sağlayıp 1.60 xG üreterek 78'inci ve 87'nci dakikalarda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.
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