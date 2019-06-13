Yeni askerlik yasası son dakika değişikliği

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan yeni askerlik sistemi hakkında yeni bir açıklama geldi. Bülent Turan yeni askerlik yasası hakkında bazı revizelerin söz konusu olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Yeni askerlik yasası son dakika haberleri.

Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakınının hemen terhis olacağını, kalanların görevlerine devam edeceğini kaydeden Erdoğan, "Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır." şeklinde konuştu.

Yeni askerlik yasası yedek astsubaylık nasıl olunur?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili Erdoğan, "Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır." diyerek, şöyle konuştu: "Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yeni sistemle TSK'de zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur." Erdoğan, "Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er ve erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle mücadelede vazife üstlenen tüm birliklerimiz muvazzaf askerlerden teşekkül etmektedir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yeni askerliksisteminin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: