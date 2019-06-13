0553 313 94 23

Yeni askerlik yasası son dakika değişikliği

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan yeni askerlik sistemi hakkında yeni bir açıklama geldi. Bülent Turan yeni askerlik yasası hakkında bazı revizelerin söz konusu olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Yeni askerlik yasası son dakika haberleri.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:31
Yeni askerlik yasası son dakika değişikliği

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan yeni askerlik sistemi hakkında yeni bir açıklama geldi. Bülent Turan yeni askerlik yasası hakkında bazı revizelerin söz konusu olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Yeni askerlik yasası son dakika haberleri.

Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakınının hemen terhis olacağını, kalanların görevlerine devam edeceğini kaydeden Erdoğan, "Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır." şeklinde konuştu.

Yeni askerlik yasası yedek astsubaylık nasıl olunur?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili Erdoğan, "Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır." diyerek, şöyle konuştu: "Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yeni sistemle TSK'de zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur." Erdoğan, "Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er ve erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle mücadelede vazife üstlenen tüm birliklerimiz muvazzaf askerlerden teşekkül etmektedir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yeni askerliksisteminin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:31
  1. Yeni askerlik yasası son dakika değişikliği
  2. yeni askerlik yasası ne zaman çıkacak
  3. yeni askerlik sistemi erdoğan
  4. yeni askerlik yasası meclis
  5. Yeni askerlik yasası yedek astsubaylık nasıl olunur?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Telefon kapkaççısı tutuklandı
    1. Telefon kapkaççısı tutuklandı
    2. Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş..
    3. Ekrem İmamoğlu’ndan CHP Genel..
    4. Kılıçdaroğlu, Barzani’yi kutladı
    5. Dört gündür kayıp gencin babasının acı..
    6. NASA fiyatları açıkladı
    7. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet,..
    8. Traktörün karıştığı kazada 1 kişi..
    9. 'Karne notu anne babanın da notudur'
    10. Türk Kızılayı Akseki’de kan..
    11. TFMD’den İHA’ya 3 ödül
    12. 125 bin euroluk dev yatırım projesi..
    13. Kilis'te Ali Şir Nevai'ye ait el..
    14. Saygılı: "İyilik bulaşıcıdır,..
    15. İran lideri Ali Hamaney'den çok sert..
    16. Buharkent MYO mezunlarını uğurladı
    17. "Çoklu madde kullanımı gençler..
    18. Kayseri’de kubar esrar ve kenevir..
    19. Antalya İl Jandarmadan kan bağışı
    20. AK Parti’li Başkan: "CHP’li yönetim..
    21. Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
    22. Slaven Bilic, West Bromwich'in teknik..
    23. Galatasaray Kulübü, briç turnuvası..
    24. Osmanlı harasına Osmanlı padişahının..
    25. Ellerinde poşetlerle plajı çöplerden..
    26. YÖK'ten "YKS'de soru sayısı ve içerik..
    27. Vitesi karıştırdı markete daldı: 2..
    28. Sergen Yalçın resmen Yeni Malatyaspor'da
    29. Davutoğlu: Siyasi mesajlar vermeyi..
    30. “Hoca Ahmet Yesevi’den Balkanlar’a..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu