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Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş gelişme! Salı günü resmen başlıyor

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, 11 Haziran Salı günü TBMM'de başlayacak.

09 Haziran 2019 Pazar 13:48
Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş gelişme! Salı günü resmen başlıyor

TBMM Genel Kurulu, yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri için mesai yapacak. Meclis'te bu hafta gündemin ilk sırasında yeni askerlik sistemine  ilişkin teklif bulunuyor. Genel Kurul,AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan söz konusu kanun teklifini görüşmek üzere 11 Haziran Salı günü toplanacak.

Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve  er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek  subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar,  sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı  tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay  süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya  kısaltılabilecek.

İstekli olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda  yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. Askerlik çağına girmeden önce yaşları  değişenlerin yoklamaları, değişen yaşlarına göre yapılacak. Askerlik çağına  girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri, askerlik işlemlerinde dikkate  alınmayacak.

Her gün için 10 lira para cezası

Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını  zamanında yerine getirmeyenler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda  bulunulacak. Yoklama kaçakları, saklılar, bakayalar, geç iltihak bakayalara kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası uygulanacak, kendiliğinden  gelenlere her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari  para cezası kesilecek. Askerlik şubesi başkanlıkları, idari para cezası vermeye  yetkili olacak.

Yurt dışında en az 3 yıl süreyle fiilen çalışanlar, Milli Savunma  Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan  belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuranlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya  saklı olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik kurasına  girebilecek.

Ayrıca ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer  Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip  Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi  Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu çarşamba günü toplanacak.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:48
  1. TBMM Genel Kurulu
  2. Askeralma Kanunu Teklifi
  3. yeni askerlik sistemi
  4. Milli Savunma Bakanlığı

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