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Bakanlık duyurdu! Bir ayda 608 firmaya izin belgesi verildi

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AA Giriş Tarihi:

Bakanlık duyurdu! Bir ayda 608 firmaya izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında haziran ayında 608 firma için izin belgesi düzenledi.

#1
Foto - Bakanlık duyurdu! Bir ayda 608 firmaya izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı haziranda 608 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi.

#2
Foto - Bakanlık duyurdu! Bir ayda 608 firmaya izin belgesi verildi

Bakanlığın haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

#3
Foto - Bakanlık duyurdu! Bir ayda 608 firmaya izin belgesi verildi

Buna göre, geçen ay 608 firmaya dahilde işleme izin, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim, 3 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

#4
Foto - Bakanlık duyurdu! Bir ayda 608 firmaya izin belgesi verildi

Firma talebine istinaden 19 ve resen 1 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

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