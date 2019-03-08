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Yeni askerlik sistemi son dakika nasıl olacak? Yeni askerlik sistemi şeması

Yeni askerlik sistemi son durum, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girer? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dakika olarak yeni askerlik sistemini açıkladı. Yeni askerlik sisteminde en önemli husus şunlar; Bir, yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. İşte yeni askerlik sistemine ilişkin son dakika haberleri…

08 Mart 2019 Cuma 12:03
Yeni askerlik sistemi son dakika nasıl olacak? Yeni askerlik sistemi şeması

Yeni askerlik sistemi son durum, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girer? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dakika olarak yeni askerlik sistemini açıkladı. Yeni askerlik sisteminde en önemli husus şunlar; Bir, yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. İşte yeni askerlik sistemine ilişkin son dakika haberleri…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Akar, yeni askerlik sisteminin tablo üzerinden anlatarak açıkladı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak" dedi. Bakan Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili olarak ''Yeni sistemin kalıcı olmasına gayret gösterdik'' diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Akar’ın açıklamalarından satır başları:

Yeni askerlik sistemi şeması

Sistemde en önemli husus şunlar; Bir, yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor.

Dağılım ışöyle olacak, bir bedelli askerlik, iki yükümlü erbaş ve erler, üç yedek astsubay, daha sonra da yedek subaylık. Ve beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika yeni askerlik sistemi detayları

Milletin talebi ve ordunun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Milli  Savunma Bakanlığına ve Genelkurmay Başkanlığına yeni bir askerlik sistemini  çalışmaları için talimat verdiğini anımsatan Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle  ilgili şunları kaydetti: "Kurumlar çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkarttılar. Şimdi  burada özellikle gençlerimizin merakla beklediği bu meselede geldiğimiz noktayı  milletimizle paylaşmak istiyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletime bunu  Balıkesir'den duyurmak istiyorum. Bilindiği gibi halen lisans ve lisansüstü  programları bitirenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er, erbaş olarak  askerlik yapıyor. Lisans düzeyinden aşağıda eğitim seviyesine sahip olanlar ise  12 ay er ve erbaş olarak askerlik görevini şu an itibarıyla yerine getiriyor. Bir  de yurt dışındaki vatandaşlarımızın faydalandığı dövizle askerlik ile zaman zaman  başvurulan bedelli askerlik uygulamaları var."

Yedek astsubaylık geliyor

Erdoğan, yeni sistemde lisans ve lisansüstü için ordunun ihtiyacına  göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylığın devam ettiğini belirterek,  sözlerini şöyle sürdürdü: "İki yıllık meslek yüksekokulları mezunları için burada yeni bir adım  atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması  getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere  iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise  maaş ödenecek."

 

Lise ve altı mezunlar için, diğer eğitim gruplarından isteyenler için  6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini aktaran Erdoğan, "Bir  aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı  tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi  tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar. Bu 12 aylık sürenin  bitiminde arzu eden askerlerimiz sözleşmeli, er, erbaş kadrolarına geçiş için  müracaat edebilecekler. Yurt dışındaki gençlerimiz için dövizle askerlik  uygulaması sürecek." bilgilerini verdi.

"Herkes bedelli askerliğe başvurabilecek"

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da "Dövizli askerlik ile bedelli  askerlik arasında herhangi bir fark olmayacak. Dövizli askerlikteki kur neyse  aynı şekilde TL olarak da o şekilde ödeyecek. Bugüne kadar belirli bir periyodu  ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına  göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz."  açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir çıkacak mı, çıkmayacak mı, böyle bir  şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe  başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel  askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler." bilgisini paylaştı.

 

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:03
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