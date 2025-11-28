Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan ne dedi? Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında

2026 Ocak asgari ücret zammı olası rakamlarla hesaplama tablosu, Bakan Işıkhan'ın açıklamasıyla birlikte, gündeme geldi. Asgari ücret 2026 için kritik günlere girildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." dedi. Diğer taraftan asgari ücret tahminleri de ortaya çıkmaya başladı. Peki, Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret zammı için önemli detaylar...

Yeni yıl yaklaşırken, milyonlarca çalışanın gündeminde 2026 asgari ücret zammı yer alıyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31–33 aralığında güncellemesinin ardından gözler, zammın enflasyon oranına göre belirlenip belirlenmeyeceğine çevrildi. Asgari ücrette artışın nasıl şekilleneceği merak konusu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Aralık ayı içerisinde gerçekleştirecek.

Asgari Ücretin belirlenmesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği toplantılar belirleyici oluyor. Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Aralık ayı içerisinde gerçekleştirecek. Ancak henüz ilk toplantı tarihi belli olmadı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Asgari ücret zammına ilişkin kulislerde konuşulan zam oranının % 20-25 aralığında olacağı dile getiriliyor. Mevcut net asgari ücret hali hazırda 22.104 TL olarak uygulanıyor. Bu iki orana göre asgari ücret 26.524 TL ile 27.630 TL olacaktır.

ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILIRSA YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu enflasyon beklentisi % 31-33 olarak açıklandı. Asgari ücrete yapılacak olan zam enflasyon oranı tutarında olursa 28.956, 29.398 TL seviyesine çıkmış olacak.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurguladı. "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.