Bozkırın gizemi çözüldü! 3.500 yıllık dev şehir ortaya çıkarıldı
Bozkırın gizemi çözüldü! 3.500 yıllık dev şehir ortaya çıkarıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kazakistan bozkırında yürütülen kazılarda Bronz Çağı’na ait 140 hektarlık alanı kaplayan ve şimdiye kadar bölgede keşfedilen en büyük planlı yerleşim olduğu belirtilen Semiyarka adlı antik şehir gün yüzüne çıkarıldı.

Avrasya bozkırında sürdürülen uluslararası arkeolojik araştırmalar, bölgenin tarihine dair önemli bir perdeyi araladı. Arkeologlar, Kazakistan bozkırında 140 hektarlık alanı kaplayan büyük bir Bronz Çağı yerleşiminin kalıntılarını ortaya çıkardı. ‘Semiyarka’ adı verilen şehrin, 3 bin 500 yıldan daha eski ve bölgede şimdiye dek keşfedilen en büyük planlı yerleşim olma özelliği taşıdığı belirtildi.

 

Çok odalı evlerden oluşuyor

Uluslararası araştırma, University College London (UCL) ve Durham Üniversitesi ile Toraighyrov Üniversitesi iş birliğiyle yürütüldü. Kazılarda bulunan yapıların, iki sıra halinde düzenlenmiş dikdörtgen toprak yükseltiler üzerinde yer alan çok odalı evlerden oluştuğu kaydedildi. Merkezde ise diğer yapılardan iki kat daha büyük bir bina kalıntısı bulunduğu aktarıldı.

 

Düşünceler değişiyor

Araştırmanın baş yazarı Dr. Miljana Radivojevic, şehirle ilgili, “Semiyarka, bozkır toplulukları hakkındaki düşüncelerimizi değiştiriyor” ifadesini kullandı.

 

Bilim insanları, bu keşfin, Avrasya bozkırında bronz üretimine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtları sunduğunu açıkladı. Yerleşim, İrtiş Nehri üzerindeki yükseltilmiş bir noktada yer alıyor ve adını çevresindeki ‘Yedi Vadiden’ (Semiyarka) alıyor.

