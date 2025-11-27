HGS mağduriyeti iddiası da ellerinde patladı! Sözcü ve NOW’un haberi palavra çıktı

Muhalif medyanın bir haberi daha yalan çıktı. Bunun son örneği Sözcü ve NOW TV oldu.

SÖZCÜ ve Now TV tarafından gündeme getirilen 'HGS mağduriyeti' hikâyesinin doğru olmadığı ortaya çıktı. E-devlet kayıtlarına göre, söz konusu vatandaşın 41 kez ihlalli geçiş yaptığı ve bilgilendirme almadığı belirlendi.

Otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin sosyal medyada paylaşılan '16 liralık borç 30 bin liraya çıktı', 'Bana bilgi verilmedi' iddiasının gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan asılsız iddia, Sözcü ve NOW TV gibi yayın organlarının da hiçbir doğrulama yapmaksızın gündemleştirmesiyle adeta geniş bir karalama kampanyasına dönüştü.

KGM YALANI TESPİT ETTİ

Yapılan haberler sonrası Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) gerçekleştirdiği incelemeye göre paylaşımı yapan vatandaşın 27 Nisan 2024 - 15 Eylül 2025 arasında toplam 41 kez ihlalli geçiş yaptığı tespit edildi.

Bu geçişlerin tamamı mevzuata uygun olarak işleme alındığı ve ödenmesi gereken miktarın araç sahibinden tahsil edildiği ortaya çıktı.

İddia sahibi Cemre K.'nin herhangi bir dönemde icra takibine konu olmuş bir geçişi ise bulunmuyor.

İDDİA SAHİBİNİN HGS HESABI BULUNMUYOR

Araç sahibinin kullandığı belirli dönemlerde kullandığı HGS hesaplarıyla ilgili kayıtlar ve kendi ifadelerine göre Cemre K.'nin şu an için kendi adına aktif bir HGS hesabı da bulunmuyor.

Borç tahsilatına ilişkin süreçte de sürücüye bilgi verilmediği iddiası da gerçeği yansıtmıyor.

Geçişler, plaka ve ruhsat sahibi bilgileri üzerinden takip ediliyor. Cemre K.’ye de bu kapsamda ihlalli geçişlerin ardından 5. ve 13. günlerde e-Devlet bilgilendirmeleri gönderildiği tespit edildi.

Ayrıca araca ait ihlalli geçişlerin tahsili amacıyla, her geçiş için 15 gün boyunca HGS provizyon sorgusu yapıldığı ortaya çıktı.

SÖZCÜ VE NOW ŞİMDİ NE YAPACAK?

Tüm bu gelişmelerden sonra gözler Sözcü ve NOW TV’ye çevrildi. Yalanın ortaya çıkmasından sonra bu iki yayın organı yaptıkları yalan haber için özür dileyecek mi? Bu ve buna benzer olaylarda yine aynı yolu mi izleyecekler? Kamuoyu tarafından merak ediliyor?