Bildiri kabul edildi: Türkiye’den Gazze’deki mazlumlar için kritik hamle!

Türkiye heyetinin önemli başarısına ilişkin açıklamada bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; “Sofya’da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 66. Genel Kurulu’nda, Gazze’de yaşanan büyük insanlık dramına dikkati çeken ve uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağıran Türkiye’nin bildiri taslağı kabul edildi. Her platformda ifade ettiğimiz gibi, Filistin davası Türkiye için millî bir davadır. Gazze’de adaletin, insanlığın ve hakikatin yanında durma irademiz kararlılıkla sürecektir. KEİPA Genel Kurulu’na sunulan bu önemli bildirinin hazırlanmasında emek veren tüm milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

KEİPA’DA GAZZE BİLDİRİSİNİN KABULÜ İÇİN YOĞUN TEMAS

Başkent Sofya’da düzenlenen Genel Kurul'da, Türkiye’yi temsil eden TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve KEİPA Türkiye Grubu Başkanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Gazze'deki son duruma dair değerlendirmeleri ve insani yardıma ilişkin ortak tutumu içeren bildiriyi Genel Kurul’a sundu. Genel Kurul’a katılan 8 kişilik Türk heyetinin yürüttüğü müzakereler sonunda kabul edilen “Gazze’deki Durum ve İnsani Yardımın Desteklenmesi” başlıklı 4 maddelik ortak bildiride, parlamenter diplomasinin uluslararası barış ve güvenliğe katkısına dikkat çekildi.

KEİPA ÇERÇEVESİNDE BU KONUDA İLK KEZ ORTAK BİLDİRİ KABUL EDİLDİ

KEİPA Türkiye Grubu Başkanı Fatih Dönmez, güzel gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, KEİPA çerçevesinde bu konuda ilk kez ortak bir bildirinin kabul edildiğini vurgulayarak, “Özellikle ateşkes sürecinin titizlikle uygulanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli çözüme vurgu yapılması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

İŞTE TÜRKİYE’NİN KABUL ETTİRDİĞİ O BİLDİRİ

KEİPA Üye Devletleri Parlamentolarının uluslararası ihtilafların barışçıl çözümü de dahil olmak üzere, uluslararası hukukun evrensel ilkelerine bağlılıklarını teyit ettiği bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Bizler, Şarm El Şeyh Deklarasyonu’nu ve Gazze Şeridi’ndeki ateşkesi memnuniyetle karşılıyor; ateşkes müzakerelerinde elde edilen ivmenin, geniş çaplı insani yardımların ivedi, güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılmasıyla Filistin halkının büyük acılarının ve öldürülmelerine son verilmesine katkı sağlaması gerektiğini vurguluyoruz.

Bizler, Mısır, Katar, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin Gazze Şeridi’ndeki insani felaketin sona erdirilmesine yönelik arabulucu çabalarını ve uluslararası hukuk ile ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasını hedefleyen adil ve kalıcı barış için ortaya çıkan fırsat penceresini takdir ediyoruz.

Bizler, İsrail tarafından ateşkesin ihlal edilmesinden ve sivillere yönelik devam eden saldırılardan duyduğumuz derin endişeyi ifade ediyor; tüm tarafları barışa yönelik taahhütlerini eksiksiz yerine getirmeye, ateşkesi tam olarak uygulamaya, çatışmayı tırmandırabilecek adımlardan kaçınmaya ve sivillerin korunması için uluslararası toplum tarafından desteklenen ateşkese bağlı kalmaya davet ediyoruz.

Bizler, parlamenter diplomasinin karşılıklı güvenin tesisinde ve barışın yeniden sağlanmasında oynadığı yapıcı ve birleştirici rolün güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor; KEİPA çerçevesindeki işbirliğinin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak amacıyla daha da geliştirilmesini vurguluyoruz.”