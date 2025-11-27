Mardin’deki dehşette şok tutuklama! Katil komşu çıktı

Türkiye’nin gündemine yükselen dehşet olay, 25 Kasım’da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.

Baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığı görülünce ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana baba Mehmet Kaya'nın (37) cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde toprağa verildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı, evde boğuşma izine rastlanmadığı, kapıda zorlanma olmadığı belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. İlçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

KOMŞU TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘delil karartmak’ suçundan tutuklandı.