Dünya Diplomatik savaş dolu dizgin
Dünya

Diplomatik savaş dolu dizgin

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
Diplomatik savaş dolu dizgin

İki ülke arasında diplomatik savaş devam ediyor. Rusya, Polonya'nın demiryolu hatlarındaki sabotaj eylemlerinden sorumlu tuttuğu Rusya'nın Gdansk Konsolosluğunu kapatmasının ardından Polonya'nın İrkutsk Konsolosluğu'nun kapatılmasına karar verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya Irkutsk Konsolosluğu'nun kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Polonya’nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajeswski'nin Bakanlığa çağrılarak Irkutsk Konsolosluğu'nun faaliyet izninin geri çekildiğine ilişkin nota verildiğini bildirdi.

'DÜŞMANCA VE TEMELSİZ BİR ADIM'

Kararın geçtiğimiz Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk şehrinde bulunan Rusya Konsolosluğu'nun kapatılmasına karşı alındığı belirtilen açıklamada "Polonya'daki Rus Konsolosluk temsilciliğinin saçma bir bahaneyle kapatılması Polonyalı yetkililerinin açıkça düşmanca ve temelsiz adımıdır, buna yanıt olarak Rusya Federasyonu'nda halen faaliyet göstermekte olan son Polonya Konsolosluğu kapatılacaktır" denildi.

'KARŞILIKSIZ KALMAYACAK'

Polonya İrkutsk Konsolosluğu'na 30 Aralık 2025 tarihine kadar süre tanındığı ifade edilen açıklamada kısa vadeli siyasi çıkarlar uğruna Rusya'ya karşı düşmanca saldırı peşinde olanların eylemlerinin karşılıksız kalmayacağı ifadelerine yer verildi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski geçtiğimiz hafta Polonya'daki demiryolu hatlarında sabotaj eylemi düzenleyen 2 Ukrayna vatandaşının Rusya adına faaliyet gösterdiklerini belirterek, Rusya Gdansk Konsolosluğu'nun kapatılmasına karar verdiğini duyurmuştu. Polonya daha önce de kendisine karşı sabotaj eylemleri düzenlediği gerekçesiyle Krakow ve Poznan'daki Rus konsolosluklarını kapatmıştı.

